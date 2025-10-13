Взрывы в Симферополе и Феодосии: горит нефтебаза, есть перебои со светом — росСМИ

Во временно оккупированном Крыму утром прогремели взрывы: в Симферопольском районе работает российская ПВО, а в Феодосии зафиксирован масштабный пожар на нефтебазе. Сообщается о перебоях с электроснабжением в нескольких населенных пунктах полуострова.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", около 7:30 утра в районе поселка Гвардейское (Симферопольский район, Крым) раздались выстрелы зенитных установок. Местные жители сообщают о большом количестве беспилотников в небе и серии взрывов.

"В Гвардейском Симферопольского района стреляет российская ПВО, летят дроны. В Перевальном звуки взрывов уже полчаса и пулеметные очереди", — отметили в сообществе.

Подписчики "Крымского ветра" также сообщают, что в Марьино (Симферополь) мерцает свет, а в районе Денисовки с 7:30 утра слышны взрывы. По словам очевидцев, в Симферополе и Феодосии наблюдаются кратковременные перебои с электроснабжением.

Взрывы в Крыму

Мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки подтвердила, что в Феодосии горит нефтебаза.

Спутник

"Горящую нефтебазу хорошо видно из космоса. Тепловые сигнатуры демонстрируют мощные клубы раскаленного воздуха над городом и морем", — сообщили аналитики.

Тепловые сигнатуры

По данным "Крымского ветра", это уже второе возгорание морского нефтеналивного терминала в Феодосии за последние семь дней — предыдущий взрыв произошел на прошлой неделе.

Пользователи соцсетей также пишут о, предположительно, горящей Симферопольской теплоэлектростанции. По информации местных пабликов, движение транспорта в районе Таврической (Симферопольской) ТЭС перекрыто.

По данным Министерства обороны России, в течение ночи с 12 на 13 октября, в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени, дежурные подразделения противовоздушной обороны РФ якобы перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа.

В ведомстве заявили, что 40 дронов сбито над территорией оккупированного Крыма, 26 — над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, два — над Азовским морем, а еще по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.

