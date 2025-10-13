Вибухи у Сімферополі та Феодосії: горить нафтобаза, є перебої зі світлом — росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму вранці пролунали вибухи: у Сімферопольському районі працює російська ППО, а у Феодосії зафіксовано масштабну пожежу на нафтобазі. Повідомляється про перебої з електропостачанням у кількох населених пунктах півострова.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", близько 7:30 ранку в районі селища Гвардійське (Сімферопольський район, Крим) пролунали постріли зенітних установок. Місцеві жителі повідомляють про велику кількість безпілотників у небі та серію вибухів.

"У Гвардійському Сімферопольського району стріляє російська ППО, летять дрони. У Перевальному звуки вибухів уже півгодини та кулеметні черги", — зазначили у спільноті.

Передплатники "Кримського вітру" також повідомляють, що у Мар’їно (Сімферополь) мерехтить світло, а в районі Денисівки з 7:30 ранку чути вибухи. За словами очевидців, у Сімферополі та Феодосії спостерігаються короткочасні перебої з електропостачанням.

Моніторингова група з посиланням на супутникові знімки підтвердила, що у Феодосії горить нафтобаза.

"Палаючу нафтобазу добре видно з космосу. Теплові сигнатури демонструють потужні клуби розпеченого повітря над містом і морем", — повідомили аналітики.

За даними "Кримського вітру", це вже друге займання морського нафтоналивного термінала у Феодосії за останні сім днів — попередній вибух стався минулого тижня.

Користувачі соцмереж також пишуть про, імовірно, палаючу Сімферопольську теплоелектростанцію. За інформацією місцевих пабліків, рух транспорту в районі Таврійської (Сімферопольської) ТЕС перекрито.

За даними Міністерства оборони Росії, протягом ночі з 12 на 13 жовтня, у період із 23:00 до 7:00 за московським часом, чергові підрозділи протиповітряної оборони РФ нібито перехопили та знищили 103 українські безпілотники літакового типу.

У відомстві заявили, що 40 дронів збито над територією окупованого Криму, 26 — над Астраханською областю, 19 — над акваторією Чорного моря, 14 — над Ростовською областю, два — над Азовським морем, а ще по одному — над Білгородською областю та Республікою Калмикія.

