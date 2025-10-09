Три "Фламінго" вдарили по базі ФСБ в Криму: залишили вирву в 15 м, — Welt

База Федеральної служби безпеки Російської Федерації, розташована в окупованому Криму, потрапила під удар трьох крилатих ракет FP-5 "Фламінго" України, повідомило німецьке медіа. В ціль влучило дві ракети, а третя упала на відстані 100 м.

На місці вибуху "Фламінго" утворилась вирва діаметром 15 м, ідеться у статті Welt. Зауважується, що ракета FP-5, ймовірно, не надто влучна, але це компенсується великою кількістю вибухівки, яку вона несе.

Welt пояснило, що, згідно з заявами компанії-виробника Fire Point, на місяць виготовляється 30-50 "Фламінго" з перспективою зростання до 200. Це означає, що ЗСУ повинні мати вже сотні таких засобів ураження, але поки все відбувається у повній секретності. Ракетознавць Фабіана Гофмана з Університету Осло, думку якого навели у статті, заявив, що ракети застосували для атаки на базу ФСБ РФ в Криму. Експерт пояснив, що влучило в ціль дві ракети з трьох, а на місці ударів залишились гігантські вирви, які компенсують проблеми з влучністю.

"На перший погляд, це не хороший результат. Але враховуючи, що удари залишили по собі кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: відсутність точності компенсується величезним ударом", — написало Welt.

Медіа поставило риторичне питання, чому "Фламінго" так рідко використовуються, адже відомо лише про один випадок. Озвучується два припущення. Перше — що є проблеми з виробництвом через російські атаки, які не оприлюднюються. Друга — що очікують американські ракети "Томагавк", і тоді засоби ураження працюватимуть у парі.

Зазначимо, 30 вересня Фокус писав про застосування ракети "Фламінго" по військовому об'єкту РФ в Криму. Про це повідомило медіа "Мілітарний" з посиланням на власні джерела. Вказується, що вдалось знищити заставу та катер російської спецслужби. Подія сталась 30 вересня: у каналі "Миколаївський Ваньок" показали залп ракет десь на південному узбережжі.

Після цього з'явилась інформація у каналі Astra: джерела російських журналістів повідомили, що є ураження шести катерів на повітряній подушці й один росіянин загинув. Катери, які могли потрапити під удар, — проєкт А-8 "Хивус" на вісім десантників або А25ПС на 30-50 осіб.

Нагадуємо, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування ракети "Фламінго" разом з іншим засобом ураження, але це був не "Томагавк", не "Паляниця", не "Пекло", і не "Рута". 6 жовтня з'явилась стаття The Economist з деталями виробництва ракети FP-5, яка летить на 3 тис. км і несе 1 тонну вибухівки.