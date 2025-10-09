Зеленський підтвердив успішні удари ракет "Нептун" та "Фламінго": у парі били по цілях РФ

У жовтні ракети "Нептун" та "Фламінго" успішно відпрацювали по цілях, повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім того, Сили оборони застосували дрони-ракети "Паляниця" та "Рута", а також далекобійні безпілотники FP-1.

Перші удари пари українських ракет по військових об'єктах були відчутні для росіян, заявив Зеленський 9 жовтня під час зустрічі з журналістами, написало агентство "Укрінформ".

Президент не уточнив, по яких саме цілях вдарили "Нептун" та "Фламінго" та у якій кількості, але запропонував кожному самостійно згадати, що відбувалось минулого тижня.

"Останній тиждень — не буду казати в якій кількості — було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", — сказав він.

Зеленський коротко описав застосування інших засобів ураження:

"Паляниця" била по складах ЗС РФ;

"Рута" — удар по морській платформі та на відстань понад 250 км;

"Лютий", Fire Point — масові пуски 300 засобів ураження.

"Це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ — досяжні. Те, що відбулось, — це дійсно, на мій погляд, великий успіх", — підсумував президент.

Удари по РФ — деталі

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді регулярно інформував про удари по РФ, які відбулись у серпні та вересні 2025 року. Зокрема, у серпні вдалось провести 17 повітряних атак та уразити пів десятка нафтопереробних заводів, а також станцій магістральних газопроводів, резервуарів з пальним та нафтових терміналів.

Тим часом у каналі "Око Гора" опублікували інфографіку ударів за серпень (44 прильоти у РФ) та вересень (40).

Удари по РФ - повітряні атаки у серпні 2025 року Удари по РФ - повітряні атаки у вересні 2025 року Фото: Око Гора/Telegram

Зазначимо, Фокус писав про удари по РФ, які відбулись на початку жовтня 2025 року. Один з ударів — атака на нафтовий термінал у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Невстановлений засіб ураження поцілив у стратегічний об'єкт РФ і пожежа палає четверту добу поспіль. При цьому представники окупаційної адміністрації мовчать про інцидент, лише попереджаючи про закриття доріг між Феодосією та Керчю.

Ще один удар — наліт дронів на відстань понад 1 500 км. Росіяни скаржились на появу дронів аж під Оренбургом (кордон з Казахстаном) та у Пермському краї. Перша ціль — Орський НПЗ, друга — завод "Азот", який випускає речовини для вибухівки. У небі помітили безпілотник, за обрисами схожий на БпЛА "Лютий", зауважили аналітики.

Нагадуємо, зранку 9 жовтня росЗМІ повідомили про пожежу на НПЗ "Лукойла" у Волгоградській області: чули вибухи у першій голині ночі.