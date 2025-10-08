Пожежа на нафтобазі у Феодосії: горять нові цистерни з паливом, росіяни масово залишають місто

Курортне місто в окупованому Криму затягнуло димом. Місцеві скаржаться, що туристи поїхали, а місцева влада замовчує серйозність ситуації.

Related video

Про це розповів місцевий активіст на умовах анонімності. Він заявив, що Феодосія опинилася в хмарі диму і гару, пише "Крим. Реалії".

Пожежа на НПЗ у Феодосії

За спостереженнями активіста, місто залишає багато людей.

"Масово покинули місто відпочивальники і туристи, залишилися лише ті, у кого путівки в санаторіях. Феодосійці намагаються відправляти дітей до родичів і друзів, аби подалі від цього гару, що опустився на місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням щодо цієї проблеми", — розповів активіст.

Він також засумнівався, що нафтобазу атакували дрони. На його думку, це була ракета.

"Річ у тім, що нафтобаза була ретельно захищена від атак дронів, там були і сітки, і цілий комплекс захисту, пробити її могла тільки ракета. До того ж мої знайомі бачили, як летіла ракета, саме вона вразила нафтобазу", — зазначив активіст.

Слова активіста підтверджуються і заявами російського блогера Олександра Сергєєва (Горного), який переїхав із Москви в Коктебель після російської анексії Криму.

"Феодосійський регіон. Влада і депутати мовчать, мовчить Сергій Аксьонов, а нам тут дихати нічим! Хмара гару опустилася на Старий Крим, Нанікове, Коктебель. Дере в горлі й паморочиться голова. Це екологічна катастрофа, а вони мовчать! Ваше мовчання призведе до того, що люди отруяться! Закривайте вікна, вимикайте кондиціонери, носіть маски! Бережіть себе!" — цитує блогера "Крим. Реалії".

Пожежа на НПЗ у Феодосії Фото: Соцсети

Про удар по нафтоналивному терміналу у Феодосії в ніч на 6 жовтня повідомляли місцеві пабліки, а пізніше Сили оборони України заявили про успішний удар по великих військових і логістичних об'єктах у Криму. За інформацією Києва, під час атаки було уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії і склад боєприпасів російської армії. Раніше цей термінал уже зазнавав атак Сил оборони України. За час російсько-української війни було уражено 12 із 34 резервуарів.

Пожежа у Феодосії на НПЗ Фото: Соцсети

Також OSINT-дослідник М.Т. Андерсон опублікував супутникові знімки нафтобази в окупованій Феодосії.

Пожежу у Феодосії видно із супутників Фото: Соцсети

Він зазначає, що пожежа триває досі, теплові сигнатури фіксуються в районі чотирьох резервуарів, а хмара диму розтягнулася на 26 кілометрів.

Андерсон також зазначив, що ця нафтобаза відігравала ключову роль як для російського флоту, так і для постачання ЗС РФ на півдні України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пожежа на НПЗ у Феодосії триває другу добу на тлі дефіциту бензину на заправках.

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму в ніч на 6 жовтня, після чого на нафтоналивному терміналі у Феодосії спалахнула пожежа.