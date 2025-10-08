Пожар на нефтебазе в Феодосии: горят новые цистерны с топливом, россияне массово покидают город

Курортный город в оккупированном Крыму затянуло дымом. Местные жалуются, что туристы уехали, а местные власти замалчивают серьезность ситуации.

Об этом рассказал местный активист на условиях анонимности. Он заявил, что Феодосия оказалась в облаке дыма и гари, пишет "Крым. Реалии".

Пожар на НПЗ в Феодосия

По наблюдениям активиста, город покидает много людей.

"Массово покинули город отдыхающие и туристы, остались лишь те, у кого путевки в санаториях. Феодосийцы стараются отправлять детей к родственникам и друзьям, лишь бы подальше от этой гари, опустившейся на город. Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по данной проблеме", – рассказал активист.

Он также усомнился, что нефтебазу атаковали дроны. По его мнению, это была ракета.

"Дело в том, что нефтебаза была тщательно защищена от атак беспилотников, там были и сетки и целый комплекс защиты, пробить ее могла только ракета. К тому же мои знакомые видели, как летела ракета, именно она поразила нефтебазу", – отметил активист.

Слова активиста подтверждаются и заявлениями российского блогера Александра Сергеева (Горного), переехавшего из Москвы в Коктебель после российской аннексии Крыма.

"Феодосийский регион. Власти и депутаты молчат, молчит Сергей Аксенов, а нам тут дышать нечем! Облако гари опустилось на Старый Крым, Наниково, Коктебель. Першит в горле и кружится голова. Это экологическая катастрофа, а они молчат! Ваше молчание приведет к тому, что люди отравятся! Закрывайте окна, выключайте кондиционеры, носите маски! Берегите себя!" – цитирует блогера "Крым. Реалии".

Пожар на НПЗ в Феодосии Фото: Соцсети

Об ударе по нефтеналивному терминалу в Феодосии в ночь на 6 октября сообщали местные паблики, а позже Силы обороны Украины заявили об успешном ударе по крупным военным и логистическим объектам в Крыму. По информации Киева, в ходе атаки были поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и склад боеприпасов российской армии. Ранее этот терминал уже подвергался атакам Сил обороны Украины. За время российско-украинской войны были поражены 12 из 34 резервуаров.

Пожар в Феодосии на НПЗ Фото: Соцсети

Также OSINT-исследователь М.Т. Андерсон опубликовал спутниковые снимки нефтебазы в оккупированной Феодосии.

Пожар в Феодосии виден со спутников Фото: Соцсети

Он отмечает, что пожар продолжается до сих пор, тепловые сигнатуры фиксируются в районе четырех резервуаров, а облако дыма растянулось на 26 километров.

Андерсон также отметил, что эта нефтебаза играла ключевую роль как для российского флота, так и для снабжения ВС РФ на юге Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что пожар на НПЗ в Феодосии продолжается вторые сутки на фоне дефицита бензина на заправках.

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму в ночь на 6 октября после чего на нефтеналивном терминале в Феодосии вспыхнул пожар.