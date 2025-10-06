Российская ПВО не справилась с дроном: в Феодосии пылает нефтеналивной терминал (видео)

В ночь на 6 октября во временно оккупированной Россией Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.

На месте происшествия взорвался очередной резервуар с топливом, пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

О самом ударе по нефтебазе в Феодосии в сети сообщалось еще около 2-х ночи по киевскому времени.

Отмечается, что российская ПВО пыталась сбить беспилотник в небе над Феодосией, однако этого не удалось сделать. Хотя прямо не указывается, что пожар на нефтебазе возник именно из-за атаки БПЛА.

Местные жители также заметили, что после удара по нефтебазе из Феодосии начали спешно вывозить железнодорожные склады.

Кроме того, появилась информация о прилете по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

"Поврежден один из радаров", — говорится в сообщении.

Удар по воинской части в Крыму Фото: Крымский ветер

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Феодосии.

Напомним, 6 октября ракета ударила по ТЭЦ в Клинцах Брянской области.

В ночь на 4 октября дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Киришах.