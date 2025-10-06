Російська ППО не впоралась з дроном: у Феодосії палає нафтоналивний термінал (відео)

У ніч на 6 жовтня у тимчасово окупованій Росією Феодосії пролунали кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа.

На місці події вибухнув черговий резервуар з паливом, пише телеграм-канал "Крымский ветер".

Про сам удар по нафтобазі у Феодосії в мережі повідомлялось ще близько 2-ї ночі за київським часом.

Зазначається, що російська ППО намагалась збити безпілотник у небі над Феодосією, проте цього не вдалось зробити. Хоча прямо не вказується, що пожежа на нафтобазі виникла саме через атаку БПЛА.

Місцеві мешканці також помітили, що після удару по нафтобазі з Феодосії почали поспіхом вивозити залізничні склади.

Крім того, з'явилась інформація про приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Уютне.

"Пошкоджено один з радарів", — йдеться у повідомленні.

Удар по військовій частині у Криму Фото: Крымский ветер

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтобазі у Феодосії.

Нагадаємо, 6 жовтня ракета вдарила по ТЕЦ у Клинцях Брянської області.

У ніч на 4 жовтня дрони повторно вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Кіришах.