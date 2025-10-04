Дрони повторно вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Кіришах (фото)

У ніч на 4 жовтня ударні безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, що розташований у Кіришах Ленінградської області.

"У Кіришах, Ленінградська область, було повторно атаковано "Киришинефтеоргсинтез", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Exilenova+".

Координати удару по Кіришському НПЗ Фото: Exilenova+

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко о 2:40 попереджав про небезпеку від ударних БПЛА та можливе зниження швидкості інтернету в регіоні. А вже через годину він підтвердив удар по Кіришах.

"ППО працює по БПЛА в Кіришах. Є загоряння в промзоні. Пожежні служби приступили до гасіння", — написав Дрозденко.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Кіришському нафтопереробному заводу.

Удар по Кіришському НПЗ Фото: Exilenova+

Зазначимо, що Кіришський НПЗ входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії: його потужність понад 20 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня ударні дрони атакували Кіришський нафтопереробний завод.

У ніч на 12 вересня дрони атакували найбільший нафтоналивний порт "Приморськ" РФ у Ленінградській області.