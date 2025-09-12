Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт "Приморськ" РФ у Ленінградський області (відео)

У ніч на 12 вересня ударні безпілотники атакували нафтоналивний порт "Приморськ" у Ленінградській області Росії. Загалом російська ППО нібито збила над Ленінградською областю понад 30 ударних безпілотників.

На території порта "Приморськ" виникла пожежа, повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

"У порту Приморськ ліквідовується загоряння на одному з суден. Спрацювала система пожежогасіння", — написав Дрозденко.

Він уточнив, що загалом російська ППО нібито збила над Ленінградською областю понад 30 ударних безпілотників.

"Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також — поза населеними пунктами в Ломоносовському районі", — зазначив Дрозденко.

Водночас у мережі з'явились відео, на яких чутно прильоти добрих дронів по Ленінградській області.

О пів на сьому ранку Дрозденко повідомив, що пожежу у порту нібито загасили.

"У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення та розливу нафтопродуктів немає", — наголосив губернатор.

За його словами, у Приморську також було загашено загоряння на насосній станції.

Дим у місці, де розташований порт "Приморськ" Фото: соцмережі

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки дронів на Ленінградську область.

Зазначимо, що порт "Приморськ" — це найбільший російський нафтоналивний порт.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня дрони атакували Смоленськ та поцілили по об'єкту компанії "Лукойл".

У ніч на 11 вересня партизани вдарили по заводу ППО в російській Тулі.