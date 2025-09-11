"Вимкнули зв'язок": партизани вдарили по заводу ППО в російській Тулі (відео)

Агенти українського партизанського руху "Атеш" знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал", на якому розробляються системи протиповітряної оборони та стрілецька зброя для російської армії.

Related video

Таким чином партизанському руху вдалось вимкнути зв'язок на оборонному заводі, який розташовується у Тулі, повідомили в "Атеш".

"Атеш" завдав удару по заводу ППО в Тулі. Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. В результаті диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", — йдеться у повідомленні.

Партизани також оприлюднили відео, на якому видно, як палає вежа зв'язку.

"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу Сили оборони України завдавали успішні удари. Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства", — пояснили в "Атеш".

Там також підкреслили, що АТ "Щегловський вал" — це підприємство російського військово-промислового комплексу, на якому розробляються системи ППО, скорострільні гармати та стрілецька зброя. Зокрема, в цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРГК "Панцир-С".

Нагадаємо, 24 серпня партизани вивели з ладу залізничний об'єкт у Передкавказзі РФ.

20 липня диверсанти вдарили по логістиці ЗС РФ під Тулою та знищили релейну шафу, що відповідала за управління рухом на залізничній гілці.