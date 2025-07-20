Диверсанти вдарили по логістиці ЗС РФ під Тулою: порушено постачання на фронт, — АТЕШ

Учасники партизанського руху "АТЕШ" повідомили про проведення диверсії на залізничній гілці в районі Тули, яка використовується для транспортування озброєння і комплектуючих з оборонних підприємств російського регіону.

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Унаслідок акції було знищено релейну шафу, що відповідала за управління рухом на одній із ділянок важливої логістичної артерії, ідеться в Telegram організації. Його знищення спричинило збої в залізничному сполученні та порушило постачання військової продукції.

Уточнюється, що затримки торкнулися постачання боєприпасів, зброї та продукції подвійного призначення з найбільших тульських підприємств — АТ "Конструкторське бюро приладобудування", "АК "Туламашзавод", патронного і машинобудівного заводів.

Фото: АТЕШ / Telegram

Як стверджують в "АТЕШ", цей маршрут активно використовують для постачання російських військ, що діють на Харківському та Сумському напрямках. Крім затримки у відправленні військових вантажів, дії агента деморалізували окупантів.

"Кожна така диверсія — точковий удар у серце військової логістики, що підриває стійкість окупаційного режиму зсередини. "АТЕШ" продовжує діяти там, де ворог почувається в безпеці", — підкреслили в організації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників у Тульській області зупинився хімзавод "Щекіназот". Цей завод виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки, ракетного палива і ВПК Росії.

16 липня агенти "АТЕШ" повідомили про пошкоджений російський корабель, захований у Севастополі. Судно виявилося з явними слідами пошкоджень після ракетного удару Сил оборони України, які росіяни намагаються приховати за допомогою маскувальної сітки.