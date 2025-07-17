Прильоти по "Щекіноазоту": дрони ЗСУ порушили цикл виробництва ракет у РФ (відео)

У Тульській області Росії не працює хімічний завод "Щекіноазот". Це стало результатом вдалої нічної атаки українських БПЛА.

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Завод "Щекіноазот" виробляє азот, аміак, а також компоненти для ракетного палива і вибухівки. Про це повідомило медіа ASTRA.

Щонайменше чотири дрони поцілили по заводу, внаслідок подальших вибухів виникла пожежа. Працівники розповіли про пошкодження однієї з ректифікаційних колон: сталася її розгерметизація і пожежа.

Крім цього, на заводі пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Він подає перегріту пару високого тиску від теплоелектроцентралі до технологічних установок. Також пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.

Моніторинговий паблік "Миколаївський Ванек" натякає, що це робота 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів Сил безпілотних систем ЗСУ.

За словами начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, "Щекіноазот" є важливим підприємством, бо виготовляє основу вибухівки, твердого ракетного палива і синтетичних матеріалів для ВПК Росії.

"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів і вибухівки для армії РФ", — прокоментував він.

Відомо, що на території "Щекіноазоту" будують новий комплекс із виробництва аміаку та карбаміду потужністю 525 тис. і 700 тис. тонн на рік. Ввести його в експлуатацію планували на початку 2025 року.

Нагадаємо, Штати не постачатимуть Україні далекобійні ракети JASSM, у яких є можливість польоту до Москви. Дональд Трамп заявив, що не підтримує ні Росію, ні Україну.

Дрони ЗСУ також вдало атакували Краснозаводський хімічний завод у Підмосков'ї. Вибухи зруйнували цех, де виробляли термобаричні снаряди для "Шахедів".