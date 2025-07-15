США не відправлять ЗСУ ракети JASSM: Трамп заборонив Зеленському бити по Москві (відео)

Президент США не планує постачати Україні далекобійні ракети JASSM, які могли б долетіти до Москви. Дональд Трамп заявив, що не підтримує ні Київ, ні Москву.

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Президент України Володимир Зеленський не повинен цілитися по Москві і намагатися атакувати столицю Росії. Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу у Вашингтоні.

Трамп додав, що в повномасштабній війні він не підтримує ні Україну, ні Росію, а просто хоче зупинити вбивства. За словами президента США, "буде дуже погано", якщо за наступні 50 днів не вийде досягти угоди про мир між Україною і Росією.

"Подивимося, що буде з [президентом Росії Володимиром] Путіним. Поки що я ним дуже розчарований. За останні три місяці я завершив багато воєн. Але з цією я поки не впорався", — зауважив він.

Трамп не відправить Україні ракети JASSM

Також президент США заявив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети JASSM. Дальність польоту таких ракет може досягати 800 км, вони могли б долетіти і до Москви.

Зазначимо, що Трамп під час останньої розмови із Зеленським запитував, чи можуть ЗСУ вдарити по Москві та Санкт-Петербургу. Трамп думав, що це підштовхне Росію до мирних переговорів.

Видання Washington Post писало також, що Трамп запитував Зеленського, чому ЗСУ не атакують Москву. За словами Зеленського, для цього Україні потрібна відповідна зброя, якої зараз немає.

"Володимире, ти можеш вдарити по Москві? А по Санкт-Петербургу теж? Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю", — наводить газета діалоги двох лідерів.

Білий дім пізніше заявив, що це всього лише питання Трампа, а не заохочення подальших убивств.

Нагадаємо, анонімні джерела Reuters у Кремлі говорили про можливі плани Путіна далі воювати з Україною. Бойові дії можуть призупинитися після окупації чотирьох областей України.

Дональд Трамп 14 липня висловлював невдоволення через поведінку Путіна й оголосив нові санкції проти Росії.