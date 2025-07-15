Дніпро, Суми, Харків: Путін може спинитись після окупації чотирьох областей України, — Reuters

Україна у випадку продовження війни може втратити додаткові три регіони, які цікавлять президента Російської Федерації Володимира Путіна. Очільник Кремля готовий і далі наступати, оскільки його зовсім не тривожать заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

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Путін допускає, що може призупинити бойові дії, якщо ЗС РФ повністю окупують чотири області, частини яких і так перебувають під контролем росіян, повідомило агентство Reuters. Ідеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонські області: якщо Москва дійде до адміністративних кордонів, то може спинитись. Водночас, якщо Кремль матиме можливості, то готовий іти далі й окупувати ще три регіони: Сумську, Харківську, Дніпропетровську області, ідеться у статті.

Агентство поспілкувалось з трьома анонімними джерелами у Кремлі та розповіло про плани Путіна. Джерела запевняють, що російський президент "не злякався погроз Трампа" щодо нових санкцій, а його територіальні "апетити" можуть зрости у міру успіхів на полі бою в Україні. На думку очільника Кремля, у нього все гаразд з економікою та з армією, і він витримає будь-який тиск Заходу. З іншого боку, для Путіна важливий контакт з Трампом, але він не збирається іти на жодні поступки, розповіли анонімні співрозмовники.

"Путін вважав цілі Москви набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу. Росія має перевагу на полі бою, а її економіка, орієнтована на війну, перевищує виробництво ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, альянсу НАТО на чолі з США", — навело Reuters слова джерел.

Війна РФ — які вимоги Путіна

У статті пояснюється, що Росія планує продовжувати окупацію все нових територій в Україні, якщо війна не зупиниться. На нинішньому етапі Кремль вимагає, що Україна погодилась з втратою чотирьох областей та Криму, оскільки це "частина РФ". Якщо ж бойові дії триватимуть і ЗС РФ матимуть успіх, то ітиметься про нові регіони, розповіли джерела Reuters.

"Апетит приходить під час їжі. Росія діятиме, виходячи зі слабкості України. Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох східних регіонів України, якщо зіткнеться з жорстким опором. Але якщо опір впаде, то відбудеться ще більше завоювання Дніпропетровська, Сум та Харкова", — сказали джерела.

Reuters також навело вимоги Путіна для завершення війни, які не змінились з літа 2024 року:

визнання, що Крим та чотири області в адміністративних межах належать РФ;

зменшення армії та нейтралітет;

прийняття законів про захист російськомовних;

відмова НАТО від розширення на Схід.

Також перелічується, що зробив Трамп задля Путіна та завершення війни. Це не підтримка вступу України в НАТО, готовність визнати окупацію Криму та перетворення війни на непорозуміння між РФ та США, написало Reuters.

Зазначимо, 14 липня Дональд Трамп виступив з заявою щодо війни РФ, у якій висловив незадоволення Путіним. Серед іншого, він анонсував нові санкції, які, ймовірно, запровадить через 50 днів.

Нагадуємо, 15 липня у Кремлі відреагували на слова Трампа і оновили позицію щодо війни РФ.