Днепр, Сумы, Харьков: Путин может остановиться после оккупации четырех областей Украины, — Reuters

Украина в случае продолжения войны может потерять дополнительные три региона, которые интересуют президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Кремля готов и дальше наступать, поскольку его совсем не тревожат заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

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Путин допускает, что может приостановить боевые действия, если ВС РФ полностью оккупируют четыре области, части которых и так находятся под контролем россиян, сообщило агентство Reuters. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: если Москва дойдет до административных границ, то может остановиться. В то же время, если Кремль будет иметь возможности, то готов идти дальше и оккупировать еще три региона: Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, говорится в статье.

Агентство пообщалось с тремя анонимными источниками в Кремле и рассказало о планах Путина. Источники уверяют, что российский президент "не испугался угроз Трампа" относительно новых санкций, а его территориальные "аппетиты" могут возрасти по мере успехов на поле боя в Украине. По мнению главы Кремля, у него все в порядке с экономикой и с армией, и он выдержит любое давление Запада. С другой стороны, для Путина важен контакт с Трампом, но он не собирается идти ни на какие уступки, рассказали анонимные собеседники.

"Путин считал цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада. Россия имеет преимущество на поле боя, а ее экономика, ориентированная на войну, превышает производство ключевых боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды, альянса НАТО во главе с США", — привело Reuters слова источников.

Война РФ — какие требования Путина

В статье объясняется, что Россия планирует продолжать оккупацию все новых территорий в Украине, если война не остановится. На нынешнем этапе Кремль требует, чтобы Украина согласилась с потерей четырех областей и Крыма, поскольку это "часть РФ". Если же боевые действия будут продолжаться и ВС РФ будут иметь успех, то речь пойдет о новых регионах, рассказали источники Reuters.

"Аппетит приходит во время еды. Россия будет действовать, исходя из слабости Украины. Москва может остановить свое наступление после завоевания четырех восточных регионов Украины, если столкнется с жестким сопротивлением. Но если сопротивление упадет, то произойдет еще большее завоевание Днепра, Сум и Харькова", — сказали источники.

Reuters также привело требования Путина для завершения войны, которые не изменились с лета 2024 года:

признание, что Крым и четыре области в административных границах принадлежат РФ;

уменьшение армии и нейтралитет;

принятие законов о защите русскоязычных;

отказ НАТО от расширения на Восток.

Также перечисляется, что сделал Трамп для Путина и завершения войны. Это не поддержка вступления Украины в НАТО, готовность признать оккупацию Крыма и превращение войны в недоразумение между РФ и США, написало Reuters.

Отметим, 14 июля Дональд Трамп выступил с заявлением относительно войны РФ, в котором выразил недовольство Путиным. Среди прочего, он анонсировал новые санкции, которые, вероятно, введет через 50 дней.

Напоминаем, 15 июля в Кремле отреагировали на слова Трампа и обновили позицию по войне РФ.