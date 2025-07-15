США не отправят ВСУ ракеты JASSM: Трамп запретил Зеленскому бить по Москве (видео)

Президент США не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM, которые могли бы долететь до Москвы. Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни Киев, ни Москву.

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Президент Украины Владимир Зеленский не должен целиться по Москве и пытаться атаковать столицу России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне.

Трамп добавил, что в полномасштабной войне он не поддерживает ни Украину, ни Россию, а просто хочет остановить убийства. По словам президента США, "будет очень плохо", если за следующие 50 дней не получится достичь соглашения о мире между Украиной и Россией.

"Посмотрим, что будет с [президентом России Владимиром] Путиным. Пока что я им очень разочарован. За последние три месяца я завершил много войн. Но с этой я пока не справился", — заметил он.

Трамп не отправит Украине ракеты JASSM

Также президент США заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Дальность полета таких ракет может достигать 800 км, они могли бы долететь и до Москвы.

Отметим, что Трамп во время последнего разговора с Зеленским спрашивал, могут ли ВСУ ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Трамп думал, что это подтолкнет Россию к мирным переговорам.

Издание Washington Post писало также, что Трамп спрашивал Зеленского, почему ВСУ не атакуют Москву. По словам Зеленского, для этого Украине нужно соответствующее оружие, которого сейчас нет.

"Владимир, ты можешь ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу тоже? Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие", — приводит газета диалоги двух лидеров.

Белый дом позднее заявил, что этот всего лишь вопрос Трампа, а не поощрение дальнейших убийств.

Напомним, анонимные источники Reuters в Кремле говорили о возможных планах Путина далее воевать с Украиной. Боевые действия могут приостановиться после оккупации четырех областей Украины.

Дональд Трамп 14 июля выражал недовольство из-за поведения Путина и объявил новые санкции против России.