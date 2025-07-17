Прилеты по "Щекиноазоту": дроны ВСУ нарушили цикл производства ракет в РФ (видео)

В Тульской области России не работает химический завод "Щекиноазот". Это стало результатом удачной ночной атаки украинских БПЛА.

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Завод "Щекиноазот" производит азот, аммиак, а также компоненты для ракетного топлива и взрывчатки. Об этом сообщило медиа ASTRA.

Как минимум четыре дрона попали по заводу, в результате последующих взрывов возник пожар. Работники рассказали о повреждении одной из ректификационных колонн: произошла ее разгерметизация и пожар.

Помимо этого, на заводе поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Он подает перегретый пар высокого давления от теплоэлектроцентрали к технологическим установкам. Также повреждена крыша печи на линии производства метанола.

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" намекает, что это работа 14-го отдельного полка беспилотных авиакомплексов Сил беспилотных систем ВСУ.

По словам начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, "Щекиноазот" является важным предприятием, так как изготавливает основу взрывчатки, твердого ракетного топлива и синтетических материалов для ВПК России.

"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", — прокомментировал он.

Известно, что на территории "Щекиноазота" строят новый комплекс по производству аммиака и карбамида мощностью 525 тыс. и 700 тыс. тонн в год. Ввести его в эксплуатацию планировали в начале 2025 года.

Напомним, Штаты не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM, у которых есть возможность полета до Москвы. Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни Россию, ни Украину.

Дроны ВСУ также удачно атаковали Краснозаводской химический завод в Подмосковье. Взрывы разрушили цех, где производили термобарические снаряды для "Шахедов".