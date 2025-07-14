Атака на Подмосковье: спутник показал руины на химзаводе по выпуску зарядов для "Шахедов" (фото)

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали Краснозаводской химический завод в Подмосковье и разрушили цех по изготовлению термобарических зарядов для дронов-камикадзе "Шахед". На камеру спутника попал фрагмент территории с кадрами значительных разрушений.

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Россияне модернизировали производство на Краснозаводском химзаводе еще в 2017 году, рассказали в Telegram-канале OSINT-проекта "Киберборошно". После модернизации предприятие начало выпускать термобарические боезаряды и продолжило изготовление другого военного снаряжения. В ассортименте — пороховые заряды, тепловые ловушки для военных самолетов, газогенераторы для ракет и тому подобное. После разрушений, нанесенных дронами ВСУ 7 июля, производственные возможности завода, вероятно, уменьшились.

OSINTеры показали спутниковое фото цеха на территории химзавода. На фото — узкий ангар длиной 250 м под серой крышей. Видим выделенный участок, длиной около 50 м. Участок существенно отличается от других: похоже на то, что исчезла целая секция производственного помещения. В заметке "Киберборошна" указывается, что пораженный фрагмент, обведенный красным цветом, — цех, в котором мог происходить "процесс изготовления и сбора взрывоопасных средств".

Удары по военным объектам РФ — спутниковое фото Краснозаводского химзавода Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики также указали точные координаты точки удара — 56.453822, 38.234391. Видим, что дроны ВСУ вручили по территории предприятия, расположенного на северных окраинах Краснозаводска под Москвой.

Удары по военным объектам РФ — координаты попадания по Краснозаводскому химзаводу 7 июля Фото: Google Maps

Удары по военным объектам РФ — что произошло в Краснозаводске

Отметим, Фокус писал об ударе по военному объекту РФ под Москвой, который произошел в ночь на 7 июля 2025 года. Первые сообщения о громких звуках в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа Московской области появились около 4 часов. Люди пожаловались на четыре взрыва, а затем показали видео со столбом дыма в направлении местного химзавода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что состоялась атака дронов ВСУ, все БПЛА сбиты. К сообщению российского чиновника было прикреплено фото, которое показало задымление в результате "падения обломков". Воробьев не подтвердил попадание по Краснозаводскому химзаводу, но признал, что есть двое раненых.

Вечером 7 июля Генштаб ВСУ сообщил, что беспилотники Сил обороны действительно атаковали Краснозаводской химзавод. Командование зафиксировало серию взрывов в нужной точке, заметило пожарные спецмашины, которые ехали в определенном направлении. Генштаб пояснил, что последствия удара уточняются.

Напоминаем, аналитики изучили дрон, который ударил по военному объекту РФ в Краснозаводске, и назвали модель БПЛА, которая смогла выполнить эту задачу.