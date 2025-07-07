Взрывы под Москвой: ВСУ атаковали стратегический химзавод РФ, — СМИ (фото, видео)

Утром 7 июля состоялась атака дронов на стратегический объект Российской Федерации, расположенный в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа Московской области. Беспилотники обошли средства противовоздушной обороны, после чего прогремели взрывы в районе химического завода по выпуску боеприпасов.

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Первая информация об атаке на стратегическое предприятие РФ появилась в сети около 4 часов 7 июля. Россияне жаловались на гул моторов БПЛА и на взрывы неподалеку от местного химзавода, написали в Telegram-канале росСМИ Baza. На фото, опубликованном губернатором Московской области Андреем Воробьевым, есть столб черного дыма над неуказанным объектом.

Ориентировочное количество взрывов, которые слышали жители Краснозаводска, около 6-7, говорится в заявлении росСМИ. На видео видны дроны, по очертаниям похожие на БПЛА "Лютый", которые летели в неуказанном направлении в сторону стратегических целей.

Губернатор Воробьев утром 7 июля проинформировал, что якобы в Подмосковье в Сергиево-Посадском округе упали четыре беспилотника. По его словам, у 60-летнего россиянина выбило зубы, у 40-летнего — ранения шеи и грудной клетки. Кроме того, было повреждено электроснабжение, написал он. Какие цели подорвали дроны и над каким объектом поднимается столб черно-серого дыма, российский чиновник не писал.

Удары по военным объектам РФ — дым в Сергиево-Посадском округе Фото: Telegram

Удары по военным объектам РФ — детали

В Краснозаводске, который оказался под ударом БПЛА, расположено АО "Краснозаводской химический завод". Завод занимается выпуском патронов, средств защиты беспилотников. Предприятие входит в состав государственной корпорации "Ростех", которая поставляет оружие, военную технику, боеприпасы для ВС РФ и находится под санкциями ЕС и США. Расстояние от завода до украинской границы — около 600 км.

Удары по военным объектам РФ — где расположен Краснозаводской химзавод Фото: DeepState

Поздно вечером 6 июля росСМИ Astra писало о взрывах в Новгородской, Тверской, Воронежской областях и о закрытии аэропорта в Саратове. Некоторые из указанных регионов — на возможном пути дронов, которые могли направляться в сторону Сергиев Посада. Между тем Минобороны РФ сообщило об атаке 91 беспилотника, которые все якобы были сбиты средствами ПВО. Как заверило российское командование, в Московской области обезвредили восемь БПЛА. Кроме того, дроны добрались еще до 12 областей, а также до оккупированного Крыма.

Отметим, 5-6 июля состоялся налет дронов на военные объекты РФ, в результате чего план "Ковер" был объявлен в ряде российских регионов. Как утверждало росСМИ, БПЛА атаковали военные аэродромы. В частности, было громко в районе Энгельса в Саратовской области и Борисоглебска в Воронежской.

Напоминаем, в ночь на 4 июля взорвалось на российском заводе, который занимался впуском боеголовок для КАБов и "Шахедов".