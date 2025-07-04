Удар по заводам в РФ: ВСУ уничтожили производство боеголовок ракет, КАБов и "Шахедов"

В ночь на 4 июля украинские дальнобойные беспилотники нанесли точечные удары по критически важным оборонным объектам на территории России. Целями стали Азовский оптико-механический завод (АОМЗ) в Ростовской области и Научно-исследовательский институт прикладной химии (НИИПХ) в Сергиевом Посаде под Москвой.

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Это продолжение системной кампании по выведению из строя российских военных предприятий, участвующих в производстве компонентов высокоточного и ударного вооружения. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Удар по АОМЗ

Согласно кадрам, опубликованным российскими источниками, дроны точно поразили территорию АОМЗ. Хотя предприятие мало известно, оно, как и завод "Энергия" в Ельце, производит ключевые компоненты для систем вооружения. По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины АОМЗ отвечает за:

полуактивные лазерные головки самонаведения для авиационных бомб КАБ-500Л и КАБ-1500Л;

головки самонаведения ракет Х-29Л, Х-38, Р-27Т;

оптико-электронные, тепловизионные и телевизионные системы для различных типов ракет и ПТРК.

Таким образом, АОМЗ играет важную роль в обеспечении российской армии высокоточным оружием, а его поражение является чувствительным ударом по производственной цепочке россиян.

Фото: Pinterest

НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде

Вторым объектом стал НИИ прикладной химии, по которому, как предполагается, удар нанесли дроны FP-1. Целью стала трансформаторная подстанция, в результате чего предприятие лишилось электроснабжения и приостановило работу.

Обозреватели отмечают, что несмотря на "мирное" название, этот НИИ, по данным ГУР, занимается разработкой и производством твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ, включая:

термобарические боевые части для РСЗО "Солнцепек" и гранатометов "Шмель";

термобарично-шрапнельную боевую часть ТВ-БЧ-50, которая массово используется на дронах-камикадзе Shahed и содержит поражающие элементы, "шарики", увеличивающие эффективность поражения на открытой местности.

Российская система ТОС-1 "Солнцепек" Фото: Скрин видео

Напомним, 4 июля в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, Россия применила корректируемую авиационную бомбу (КАБ), предположительно "Гром-Э1", которая пролетела свыше 70 км.