Впервые за войну до Кривого Рога долетела российская КАБ: чем атаковали ВКС РФ (карта)

В пятницу, 4 июля, около 11:40 в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, Россия применила корректируемую авиационную бомбу (КАБ), которая пролетела свыше 70 км.

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Об инциденте сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, в результате удара в городе вспыхнул большой пожар, есть пострадавшие.

“В настоящее время трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Все работаем на месте”, — написал он в соцсетях.

Нанесению удара предшествовало сообщение Воздушных сил ВСУ об угрозе авиационного нападения по Криворожскому району, которое появилось в 11:32. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, незадолго до этого Кривой Рог также атаковали беспилотником — был зафиксирован удар и возгорание, предварительно ранены двое мужчин.

Атака ВКС РФ: что известно

По данным украинских мониторинговых групп, в район города приблизился российский истребитель-бомбардировщик, предположительно Су-34, нанесший удар с короткой дистанции. Сбить его не удалось. Среди причин — якобы нехватка средств ПВО, о чем написал ведущий канала “Николаевский Ванек”.

Отметим, что от ближайшей точки фронта до Кривого Рога порядка 70 км, а это значит, что противник мог применить гибридную ракету-бомбу “Гром-Э1”, хотя официально о типе вооружения не сообщалось.

Также выглядит странной информация о подлете вражеского самолета непосредственно к линии боевого соприкосновения, поскольку в последнее время тактическая авиация РФ держалась на безопасном расстоянии, избегая зон поражения украинской ПВО.

Кратко о боеприпасе “Гром-Э1”

Есть вероятность, что россияне при ударе использовали новейшую разработку - корректируемую авиабомбу “Гром-Э1”. Как отмечает военный аналитик Павел Нарожный, в отличие от классических КАБов, "Гром" оснащён реактивным двигателем. После сброса с самолёта двигатель запускается, разгоняя боеприпас, предположительно, до сверхзвуковой скорости.

Далее раскрываются крылья, и управляемая бомба летит к цели, опираясь на встроенную навигационную систему. Это позволяет поражать цели на расстоянии до 150–200 км, что значительно превышает возможности стандартных КАБов.

Напомним, согласно данным Defence Express, масса боеприпаса составляет 594 кг, из которых 315 кг приходится на боевую часть. Максимальная дальность — до 120 км, при условии сброса с высоты 12 км и скорости носителя около 1600 км/ч.