Уперше за війну до Кривого Рогу долетіла російська КАБ: чим атакували ПКС РФ (карта)

У п'ятницю, 4 липня, близько 11:40 у Кривому Розі прогримів потужний вибух. За попередніми даними, Росія застосувала кориговану авіаційну бомбу (КАБ), яка пролетіла понад 70 км.

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Про інцидент повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, внаслідок удару в місті спалахнула велика пожежа, є постраждалі.

"На даний час троє поранених, не важкі. Попадання в об'єкт цивільної інфраструктури. Усі працюємо на місці", — написав він у соцмережах.

Завданню удару передувало повідомлення Повітряних сил ЗСУ про загрозу авіаційного нападу по Криворізькому району, яке з'явилося об 11:32. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, незадовго до цього Кривий Ріг також атакували безпілотником — було зафіксовано удар і загоряння, попередньо поранено двох чоловіків.

Атака ПКС РФ: що відомо

За даними українських моніторингових груп, у район міста наблизився російський винищувач-бомбардувальник, імовірно Су-34, який завдав удару з короткої дистанції. Збити його не вдалося. Серед причин — нібито брак засобів ППО, про що написав ведучий каналу "Николаевский Ванек".

Зазначимо, що від найближчої точки фронту до Кривого Рогу приблизно 70 км, а це означає, що противник міг застосувати гібридну ракету-бомбу "Грім-Е1", хоча офіційно про тип озброєння не повідомлялося.

Також виглядає дивною інформація про підліт ворожого літака безпосередньо до лінії бойового зіткнення, оскільки останнім часом тактична авіація РФ трималася на безпечній відстані, уникаючи зон ураження української ППО.

Коротко про боєприпас "Грім-Е1"

Є ймовірність, що росіяни під час удару використовували новітню розробку — кориговану авіабомбу "Грім-Е1". Як зазначає військовий аналітик Павло Нарожний, на відміну від класичних КАБів, "Грім" оснащений реактивним двигуном. Після скидання з літака двигун запускається, розганяючи боєприпас, імовірно, до надзвукової швидкості.

Далі розкриваються крила, і керована бомба летить до цілі, спираючись на вбудовану навігаційну систему. Це дає змогу вражати цілі на відстані до 150-200 км, що значно перевищує можливості стандартних КАБів.

Нагадаємо, згідно з даними Defence Express, маса боєприпасу становить 594 кг, з яких 315 кг припадає на бойову частину. Максимальна дальність — до 120 км, за умови скидання з висоти 12 км і швидкості носія близько 1600 км/год.