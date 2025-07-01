Дешево й дуже небезпечно: що відомо про гібридну бомбу "Гром-1", яку вже застосовують проти України

Над Дніпропетровщиною вперше збито нову російську розробку — "Гром-Е1" — гібрид між ракетою та авіабомбою. Фокус розбирався, що це за зброя, чому вона небезпечна і як її знищувати.

Related video

Сили протиповітряної оборони України 28 червня знищили російську гібридну ракету-бомбу "Гром-Е1" у небі над Дніпропетровською областю.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило факт знищення повітряної цілі, яка була випущена літаком тактичної авіації Повітряно-космічних сил РФ з тимчасово окупованої території Запорізької області. Ціль подолала понад 100 км і була збита за межами Дніпра.

Фокус з'ясував, яку загрозу несе собою нова російська ракета-бомба.

Ракета "Гром-1" — потужніша за КАБ

За словами військового експерта Павла Нарожного, на відміну від звичайних коригованих авіаційних бомб (КАБ), "Гром-1" оснащена реактивним двигуном. Після скидання з літака двигун запускається і розганяє боєприпас, можливо, навіть до надзвукової швидкості. Після цього розкриваються крила, і бомба з навігаційною системою здатна вражати цілі на відстані до 150–200 кілометрів. Водночас це технологічне рішення породжує нові виклики: необхідно ретельно опрацювати тип двигуна, масу бойової частини та інші технічні параметри.

Експерт стверджує, що на відміну від універсального модуля планування та корекції (УМПК), який встановлюється на старі бомби для їх модернізації, "Гром-Е1" є повністю новим виробом. По суті, це дешева крилата ракета з обмеженою дальністю дії до 200 кілометрів. Основна відмінність від традиційних крилатих ракет полягає в значно нижчій вартості.

"Принципова різниця в тому, що такий реактивний КАБ набагато дешевший. В крилатій ракеті стоїть турбореактивний двигун, який сам по собі дорогий. Вона оснащена більш складною системою навігації, і ракета запускається з землі. А "Гром-Е1" — це виключно повітряний пуск, це скидання з літака. Росіяни таким чином намагаються здешевити удари, і збільшити їх дальність", — каже Фокусу Нарожний.

Колишній інженер-конструктор конструкторського бюро "Південне" Олександр Кочетков розповів, що на "Гром-Е1" встановлений двигун та крила ракети повітря-повітря Х-38. Вперше таку бомбу російська армія застосувала під час обстрілу Костянтинівки у серпні 2024 року.

За даними Defence Express "Гром-Е1" має масу 594 кг, з них бойова частина у 315 кг. Максимальна дальність заявлена у 120 км, але за умови скидання з висоти у 12 км та при швидкості у 1600 км/год.

"Гром-Е1": як протидіяти російському реактивному КАБу

На думку Павла Нарожного, наразі Росія виробляє "Гром-Е1" у обмежених кількостях, ймовірно, через технологічні труднощі. Проте, ймовірно, ці проблеми будуть вирішені, і кількість такої зброї може зрости. Це створює серйозні виклики для української ППО, адже "Гром-Е1", як і інші керовані авіаційні бомби, важко знищувати. Через високу швидкість, яка наближається до надзвукової на момент ураження цілі, ці бомби неможливо збити кулеметами чи зенітними дронами. Для їх знищення потрібні зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), але це економічно невигідно. Вартість однієї такої бомби оцінюється в сотні тисяч доларів, тоді як ракета для ЗРК може коштувати мільйон доларів або більше.

"Якщо Росія почне масово використовувати такі авіабомби, як «Гром-Е1», то з економічної точки зору доцільніше буде знищувати не самі боєприпаси, а їхні носії — літаки, з яких вони запускаються. Основними носіями виступають сучасні російські винищувачі Су-35, Су-34 та Су-30. Теоретично такі бомби можуть застосовуватись і зі старіших літаків, як-от Су-24 чи Су-25, але це менш ймовірно. Проблема в тому, що наразі ЗСУ дуже рідко вдається збивати ці літаки. Наприклад, я можу згадати лише один недавній випадок — на Сумщині був збитий Су-35, який скидав керовані авіабомби по українській території. Загалом ми знищуємо їх із частотою не більше одного літака на місяць, тоді як у противника зараз на озброєнні близько сотні таких машин", — зазначив експерт.

Нарожний також розповів, що українські сили активно атакують російські літаки на землі. Нещодавно в аеродромі Сакі було пошкоджено винищувач Су-30, що свідчить про успішні операції. Також 27 червня дрони Служби безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Мариновка" під Волгоградом і пошкодили 5 літаків Су-34.

Олександр Кочетков радить використовувати для збиття цієї бомби винищувачі через її доволі низьку швидкість.

"Якщо поблизу є українська система протиповітряної оборони або перебуває винищувач — наприклад, F-16, — то «Гром-Е1» можна збити. Цей боєприпас є досить зручною ціллю, тож за умови готовності його можна ефективно знищувати", — сказав експерт.

Нагадаємо, нещодавно командир батальйону дронів Євген Карась у великому інтерв'ю Фокусу розповів про ситуацію на заході Донеччини, моральний стан фронту й тилу, та чому 20 вмотивованих бійців можуть втримати село, яке не бере штурмова дивізія РФ.

Також єдиний у Росії завод, здатний виробляти стратегічні бомбардувальники Ту-160, розширює інфраструктуру. Фокус розповідав що це означає для України.