Атака дронів СБУ на аеродром "Мариновка": стало відомо, скільки винищувачів втратила Росія

Також, за даними джерел, безпілотники тієї ночі намагалися вразити газорозподільну станцію "Газпромтрансгаз".

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У ніч проти 27 червня дрони Служби безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ аакували військовий аеродром "Мариновка" на території Росії. У СБУ заявили про 4 знищених та пошкоджених літаки. Російські ЗМІ називають іншу цифру.

"Джерела підтвердили атаку БПЛА на аеродром Маринівки 27 червня. В результаті було пошкоджено 5 літаків Су-34: три винищувачі згоріли повністю, ще два — частково", — повідомило російське незалежне видання ASTRA.

Також зазначається, що один військовослужбовець отримав поранення.

Видання пише, що українські дрони водночас намагалися тієї ночі намагалися уразити газорозподільну станцію "Газпромтрансгаз".

Раніше СБУ повідомляла про атаку на аеродром "Мариновка". За даними відомства, безпілотники знищили два літаки Су-34, ще два пошкодили. Також там повідомлялося про пожежу "на техніко-експлуатаційній частині ворожого аеродрому".

Також повідомлялося, що ССО ЗСУ та СБУ 27 червня провели спільну спецоперацію і уразили російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ.