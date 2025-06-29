Удар по Су-34 на аеродромі "Маринівка": з'явилися супутникові знімки наслідків

У ніч на 27 червня Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ вразили чотири російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка".

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Унаслідок атаки повністю знищено два літаки Су-34, ще два — пошкоджено. Відповідні супутникові знімки опублікувала команда OSINT-аналітиків "КіберБорошно" у своєму Telegram-каналі.

Супутникові знімки аеродрому "Маринівка" Фото: Telegram / КіберБорошно

На місці одного з уражених винищувачів можна помітити сліди ймовірної детонації підвісного озброєння. На супутниковому знімку цю ділянку виділено жовтою рамкою.

Команда також опублікувала фото Sentinel-1 від 25 червня, які підтверджують, що група російських військових літаків раніше базувалася саме в цьому місці.

Атака на аеродром "Маринівка": що відомо

ССО ЗСУ та СБУ 27 червня провели спільну спецоперацію, унаслідок якої вразили російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

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Унаслідок атаки почалася пожежа техніко-експлуатаційної частини аеродрому. Відстань від підконтрольних Україні територій до "Маринівки" становить приблизно 500 км.

"Там ворог готує літаки до польотів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії", — наголосили в СБУ.

Винищувачі СУ-34 активно застосовуються росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання коригованих авіабомб (КАБ).

Нагадаємо, в ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони також атакували аеродром "Саваслейка", розташований у Нижньогородський області РФ.