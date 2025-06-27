Україна завдала удару по аеродрому "Маринівка": знищено винищувачі Су-34 (карта)

Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ знищили російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка". Удар завдали далекобійними дронами.

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Військові літаки перебували на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Ще два Су-34 пошкодили внаслідок вдалої спільної операції, повідомив пресцентр СБУ.

Ці багатофункціональні винищувачі активно застосовуються на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання КАБ. Унаслідок атаки почалася пожежа техніко-експлуатаційної частини аеродрому, це важлива критична інфраструктура військового об'єкта.

Від підконтрольних Україні територій до Маринівки відстань становить приблизно 500 км.

Спецоперацію провели в ніч на 27 червня

"Там ворог готує літаки до польотів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії", — зауважили в СБУ.

Командування ССО уточнило, що операцію провели в ніч на 27 червня. За даними військових, знищено чотири літаки Су-34 і техніко-експлуатаційну частину, де обслуговують і ремонтують різні бойові літаки.

Генштаб ЗСУ тим часом заявляє, що ступінь пошкодження авіатехніки ЗС РФ і результати ураження уточнюють.

Російські військові не коментували цих даних. Вранці Міноборони Росії повідомляло, що вночі над територією Волгоградської області було знищено 13 українських безпілотників літакового типу.

Атаку БПЛА російські сили ППО відбивали в місті Волзький Волгоградської області.

Нагадаємо, кориговані авіабомби Су-34 запускають на відстань до 95 кілометрів. Один літак може нести до чотирьох авіабомб.

У Росії помічали бомбардувальник Су-34 у незвичному світло-коричневому камуфляжі. Це забарвлення характерне для країн зі спекотним кліматом.