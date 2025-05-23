Над Новосибірськом пролетів Су-34 у рідкісному "пустельному" камуфляжі: у чому суть рішення (відео)

У РФ був помічений фронтовий бомбардувальник Су-34 у незвичному для російських ПКС забарвленні — світло-коричневий пісочний камуфляж, характерний для країн із посушливим кліматом. Це викликало хвилю спекуляцій щодо можливих постачань літаків до Ірану або на Близький Схід.

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Відповідне відео опублікував у соцмережах ресурс Global Defense Insight.

Російський бомбардувальник пролетів у Новосибірській області, де розташований авіазавод імені Чкалова — основний виробник Су-34.

Коментуючи подію, польський портал Defence24 зауважив, що відсутність офіційних коментарів з боку Міноборони РФ та представників оборонної промисловості призвела до лавини припущень: від постачання Ірану до зацікавленості з боку країн Африки та Перської затоки. Однак, найімовірніше, йдеться про виконання контракту, підписаного ще 2021 року — тоді Алжир замовив ескадрилью з 14 експортних Су-34 у версії "E".

Експортні перспективи Су-34 залишаються обмеженими

Оглядачі додали, що хоча Су-34 активно рекламується на зовнішньому ринку, це спеціалізована машина, розрахована виключно на удари по наземних цілях. На відміну від багатоцільових платформ, таких як Су-30 або західні F-16 і Rafale, бомбардувальник не здатний ефективно виконувати завдання повітряного бою, що звужує коло потенційних замовників.

Навіть Індія, традиційний покупець російської зброї, вважала за краще адаптувати багатоцільовий Су-30МКІ під ударні завдання, озброївши його крилатими ракетами BrahMos, замість закупівлі чистого фронтового бомбардувальника.

Тим часом Алжир давно шукав заміну застарілим літакам Су-24М. Тому Су-34 став для країни логічним вибором — як прямий наступник, здатний виконувати аналогічні завдання. Однак не всі анонсовані закупівлі Алжиром російських літаків отримують підтвердження.

Раніше повідомлялося про замовлення Алжиром 300 бойових машин підтримки танків БМПТ-72 "Термінатор", винищувачів Су-35 і навіть Су-57, але вірогідність цих контрактів залишається під питанням. Можливі поставки російських Су-35 цікаві ще й тим, що спочатку Алжир висловлював інтерес до закупівлі новітніх винищувачів п'ятого покоління Су-57 і був серед перших клієнтів на ці машини.