Над Новосибирском пролетел Су-34 в редком "пустынном" камуфляже: в чем суть решения (видео)

В РФ был замечен фронтовой бомбардировщик Су-34 в непривычной для российских ВКС расцветке – светло-коричневый песочный камуфляж, характерный для стран с засушливым климатом. Это вызвало волну спекуляций о возможных поставках самолетов в Иран или на Ближний Восток.

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Соответствующее видео опубликовал в соцсетях ресурс Global Defense Insight.

Российский бомбардировщик пролетел в Новосибирской области, где расположен авиазавод имени Чкалова — основной производитель Су-34.

Комментируя событие польский портал Defence24 отметил, что отсутствие официальных комментариев со стороны Минобороны РФ и представителей оборонной промышленности привело к лавине предположений: от поставок Ирану до интереса со стороны стран Африки и Персидского залива. Однако, вероятнее всего, речь идет о выполнении контракта, подписанного еще в 2021 году — тогда Алжир заказал эскадрилью из 14 экспортных Су-34 в версии "E".

Экспортные перспективы Су-34 остаются ограниченными

Обозреватели добавили, что хотя Су-34 активно рекламируется на внешнем рынке, это специализированная машина, рассчитанная исключительно на удары по наземным целям. В отличие от многоцелевых платформ, таких как Су-30 или западные F-16 и Rafale, бомбардировщик не способен эффективно выполнять задачи воздушного боя, что сужает круг потенциальных заказчиков.

Даже Индия, традиционный покупатель российского оружия, предпочла адаптировать многоцелевой Су-30МКИ под ударные задачи, вооружив его крылатыми ракетами BrahMos, вместо закупки чистого фронтового бомбардировщика.

Между тем Алжир давно искал замену устаревающим самолетам Су-24М. Поэтому Су-34 стал для страны логичным выбором — как прямой преемник, способный выполнять аналогичные задачи. Однако не все анонсированные закупки Алжиром российских самолетов получают подтверждение.

Ранее сообщалось о заказе Алжиром 300 боевых машин поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", истребителей Су-35 и даже Су-57, но достоверность этих контрактов остается под вопросом. Возможные поставки российских Су-35 любопытны еще и тем, что изначально Алжир выражал интерес к закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 и был в числе первых клиентов на эти машины.