Украина нанесла удар по аэродрому "Мариновка": уничтожены истребители Су-34 (карта)

Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ уничтожили российские самолеты Су-34 на аэродроме "Мариновка". Удар нанесли дальнобойными дронами.

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Военные самолеты находились на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Еще два Су-34 повредили в результате удачной совместной операции, сообщил пресс-центр СБУ.

Данные многофункциональные истребители активно применяются на линии фронта для бомбардировок, в том числе сбросов КАБ. В результате атаки начался пожар технико-эксплуатационной части аэродрома, это важная критическая инфраструктура военного объекта.

От подконтрольных Украине территорий до Мариновки расстояние составляет примерно 500 км.

Спецоперацию провели в ночь на 27 июня

"Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы. Продолжаем работу над ослаблением авиационной составляющей армии России", — заметили в СБУ.

Командование ССО уточнило, что операцию провели в ночь на 27 июня. По данным военных, уничтожены четыре самолета Су-34 и технико-эксплуатационная часть, где обслуживают и ремонтируют различные боевые самолеты.

Генштаб ВСУ тем временем заявляет, что степень повреждения авиатехники ВС РФ и результаты поражения уточняются.

Российские военные не комментировали эти данные. Утром Минобороны России сообщало, что ночью над территорией Волгоградской области были уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа.

Атаку БПЛА российские силы ПВО отражали в городе Волжский Волгоградской области.

Напомним, корректируемые авиабомбы Су-34 запускают на расстояние до 95 километров. Один самолет может нести до четырех авиабомб.

В России замечали бомбардировщик Су-34 в непривычном светло-коричневом камуфляже. Данная расцветка характерна для стран с жарким климатом.