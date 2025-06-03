КАБы на 95 км достают до тыла: какие дополнительные возможности получили ВС РФ и как с ними бороться

Россия начала применять фугасные авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции повышенной дальности (УМПК-ПД). Авиабомбы запускаются с модифицированного истребителя Су-34 и трудно поддаются сбитию средствами радиоэлектронной борьбы. УМПК-ПД содержат плату, которая защищает КАБы от помех и дает возможность лететь на расстояние до 95 км, написали на специализированном портале.

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Об особенностях КАБ ВС РФ рассказали на Defense Express.

На портале сообщили о новых особенностях российских фугасных авиабомб (ФАБ), которые превратили в КАБы с УМПК-ПД. В статье указано, что над повышением дальности противник работал с 2023 года, а хвастовство россиян началось с сентября 2024. Ранее ВС РФ применяли бомбы на 60-80 км, а теперь дошли до 95 км и дальность может расти, заметили на DE. Чтобы запускать новый вид бомбы, пришлось усовершенствовать крылья Су-34, которые стали шире и прочнее. Благодаря этим изменениям самолет смог нести по четыре улучшенные авиабомбы. На фото из сети появились истребители с четырьмя 500-килограммовыми КАБами повышенной дальности. Новые устройства имеют более прочные крепления и лучшую систему управления, написали эксперты.

КАБ ВС РФ — как выглядит Су-34 с четырьмя управляемыми авиабомбами повышенной дальности Фото: Defense Express

КАБ ВС РФ — детали

Defense Express описал новые возможности КАБов с УМПК-ПД:

Су-34 могут работать с предыдущих пусковых позиций и таким образом доставать еще дальше от линии фронта — дальше на 15-35 км;

российские истребители могут производить пуски с новых пусковых позиций, отодвинувшись на 15-35 км вглубь подконтрольных РФ территорий. Таким образом самолеты будут в большей безопасности, чем раньше;

на бомбы установили приборы спутниковой навигации "Комета-М", который содержит от 8 до 12 патч-антенн (лучше держат сигнал, устойчивее к помехам).

КАБ ВС РФ — как выглядит "Комета-М" с патч-антеннами Фото: Defense Express

В статье также пояснили, что рост дальности дает шанс украинским средствам РЭБ сбить авиабомбу с курса. Указано, что чем дальше она летит, тем больше подпадает под действие ПВО. С другой стороны, отмечается, что точность имеет для россиян не слишком большое значение, поскольку их интересуют "не точечные военные объекты, а города и поселки".

"УМПК-ПД — это относительно дешевое средство террора гражданского населения", — подытожили на Defense Express.

КАБ ВС РФ — до какой точки под Харьковом достают обновленные российские бомбы Фото: DeepState

Отметим, утром 3 июня Харьковская областная прокуратура сообщила об ударе КАБов ВС РФ с дальностью 95 км. Ведомство заявило, что россияне испытывают обновленный модуль УМПК-ПД. Таким образом под атакой врага оказываются жилые кварталы на юге областного центра и прилегающие населенные пункты.

Тем временем в марте 2025 года Фокус писал о самолете Су-34, который нес четыре ФАБ-500М62: фото российского самолета появилось в соцсети. Указывалось, что ранее управляемые авиабомбы доставали на 50 км, но на момент съемки было неясно, какова дальность обновленного боезаряда.

Напоминаем, немецкое издание Bild рассказало о методах, которыми Силы обороны Украины сбивают КАБы ВС РФ.