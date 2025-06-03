Тестируют в Харьковской области: российские КАБы летят на расстояние почти 100 км, — прокуратура

Теперь дальность управляемых авиабомб выросла еще на 15-35 километров. В регионе это представляет угрозу не только для любой точки Харькова, но и громад на юге от города.

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Об этом в комментарии "Суспільному" 2 июня рассказал начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Утром 31 мая ВС РФ с самолета Су-34 из Белгородской области запустили четыре КАБа с унифицированным модулем планирования и коррекции повышенной дальности (дальнобойным УМПК).

"Это было первое применение указанного модуля в Харьковской области. Также в мае этого года они уже применяли, по оперативной информации, аналогичные бомбы в Сумской области", — отметил Борисенко.

Модуль планирования повышенной дальности крепится на фугасные авиабомбы.

"Если в прошлом году среднее расстояние от места пуска до места поражения составляло 60-80 километров, то сейчас уже мы можем отметить, что они применяют указанные управляемые авиационные бомбы на расстояние 95 километров", — подчеркнул прокурор.

Сейчас, по его словам, российские оккупанты тестируют такие КАБы, и не исключено, что дальность еще будет расти. Теперь при условии запуска из поселка Томаровка в Белгородской области авиабомбы представляют угрозу для всего Харькова.

Повышенную дальность с УМПК обеспечивают более тяжелые системы крепления, увеличенные крылья и новые разработки по управлению. Это правоохранители установили, проанализировав обломки. В результате российские КАБы могут преодолевать уже 95 километров, угрожая не только Харькову, но и громадам южнее города.

Фото обломков ФАБ с УМПК, которой ударили по Харькову Фото: Харьковская областная прокуратура

На скорость и высоту пусков новые модули не повлияли.

"Пуски осуществляются с высоты 9000 метров с самолетов Су-34. Скорость управляемых авиационных бомб в этом случае составляла 700-800 километров в час", — уточнил руководитель прокуратуры.

Он призвал харьковчан не игнорировать воздушные тревоги, ведь вражеские средства поражения долетают до города все быстрее.

Напомним, ночью на 3 июня ВС РФ атаковали беспилотниками Чернигов. В городе прогремели взрывы и вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Аналитики ISW предупредили, что Россия активизирует усилия по расширению фронта на севере Сумской области. Враг, вероятно, стремится подойти на достаточное расстояние, чтобы бить по городу из артиллерии.