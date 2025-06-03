Тестують на Харківщині: російські КАБи летять на відстань у майже 100 км, — прокуратура

Тепер дальність керованих авіабомб зросла ще на 15-35 кілометрів. У регіоні це становить загрозу не лише для будь-якої точки Харкова, але й громад на півдні від міста.

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Про це у коментарі "Суспільному" 2 червня розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Зранку 31 травня ЗС РФ з літака Су-34 з Бєлгородської області запустили чотири КАБи з уніфікованим модулем планерування та корекції підвищеної дальності (далекобійним УМПК).

"Це було перше застосування вказаного модуля в Харківській області. Також у травні цього року вони вже застосовували, за оперативною інформацією, аналогічні бомби в Сумській області", — зазначив Борисенко.

Модуль планерування підвищеної дальності кріпиться на фугасні авіабомби.

"Якщо минулого року середня відстань від місця пуску до місця ураження становила 60-80 кілометрів, то зараз вже ми можемо зазначити, що вони застосовують вказані керовані авіаційні бомби на відстань 95 кілометрів", — підкреслив прокурор.

Наразі, з його слів, російські окупанти тестують такі КАБи, і не виключено, що дальність ще буде рости. Тепер за умови запуску з селища Томаровка у Бєлгородській області авіабомби становлять загрозу для усього Харкова.

Підвищену дальність з УМПК забезпечують важчі системи кріплення, збільшені крила та нові розробки щодо керування. Це правоохоронці встановили, проаналізувавши уламки. В результаті російські КАБи можуть долати вже 95 кілометрів, загрожуючи не лише Харкову, але й громадам південніше міста.

Фото уламків ФАБ з УМПК, якою вдарили по Харкову Фото: Харківська обласна прокуратура

На швидкість і висоту пусків нові модулі не вплинули.

"Пуски здійснюються з висоти 9000 метрів з літаків Су-34. Швидкість керованих авіаційних бомб у цьому випадку становила 700-800 кілометрів на годину", — уточнив керівник прокуратури.

Він закликав харків’ян не ігнорувати повітряні тривоги, адже ворожі засоби ураження долітають до міста все швидше.

Нагадаємо, вночі на 3 червня ЗС РФ атакували безпілотниками Чернігів. У місті прогриміли вибухи й спалахнула пожежа, є постраждалі.

Аналітики ISW попередили, що Росія активізує зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумської області. Ворог, ймовірно, прагне підійти на достатню відстань, щоб бити по місту з артилерії.