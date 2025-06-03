Є постраждалі: у Чернігові палають приватні будинки внаслідок атаки "Шахедів", що відомо (фото)

Уночі 3 червня росіяни атакували Чернігів ударними БпЛА типу "Шахед": у місті прогриміла серія вибухів, внаслідок атаки здійнялася пожежа. Влада повідомляє про загоряння приватних будинків та постраждалих.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічного обстрілу росіянами Чернігова.

Після опівночі Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА через південь Сумської області на Чернігівську. Дрони рухалися у напрямку Новгород-Сіверського, Холмів, Бобровиці, а згодом звернули на обласний центр.

Скріншот | попередження Повітряних сил України

Моніторинговий канал Monitor повідомив про рух кількох груп ударних БпЛА в напрямку Чернігова. Дрони рухалися на місто зі східного та західного напрямків.

Скріншот | повідомлення про рух "Шахедів" на Чернігів

У місті пролунала серія вибухів, інформували місцеві ЗМІ.

Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський невдовзі розповів про перші наслідки атаки по місту. За його словами, зафіксоване влучання "Шахеда" по приватному сектору. Також Брижинський зазначив, що "є жертви серед людей".

Близько 03:00 години Брижинський повідомив, що у Чернігові внаслідок атаки росіян зафіксовані падіння "Шахедів" на декількох вулицях. На місцях атаки трапилося займання приватних будинків.

Невдовзі посадовець уточнив, що у Чернігові відомо щонайменше про двох постраждалих внаслідок обстрілу. За його словами, через атаку "Шахедів" у місті повністю згорів приватний будинок.

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри наслідків обстрілу Чернігова. На фотографіях видно, як у місті здійнялася сильна пожежа.

Труха | наслідки атаки "Шахедів" по Чернігову

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, уночі 3 червня на окупованих територіях трапився масовий блекаут: росіяни повідомили про атаку дронів.

Також росЗМІ розповіли про вибух на моторному заводі у Нижньогородській області уночі 3 червня.