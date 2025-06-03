"Фура рвонула прямо в цеху": у Нижньогородській області РФ на моторному заводі прогримів вибух (відео)
У Нижньогородській області Росії на Заволзькому моторному заводі прогримів вибух та почалася масштабна пожежа: за свідченнями росіян, вибухнула фура з цистерною, що стояла у цеху з хімічними речовинами.
Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT.
За даними пабліка, вибух на заводі прогримів близько 23:00 години за київським часом.
"Вибух та сильна пожежа сталися на Заволзькому моторному заводі в Нижньогородській області. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки", — повідомляє медіа.
За попередньою інформацією каналу, на території заводу рвонула вантажівка з цистерною, яка перебувала у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на виробничий цех.
У мережі також оприлюднили кадри, що демонструють наслідки вибуху фури.
Близько 01:00 години у каналі повідомили, що очевидці з місця подій розповіли про те, що вантажівка вибухнула "прямо у цеху". Пожежа, спричинена вибухом, охопила покрівля.
Рятувальники, за даними пабліка, вже змогли ліквідувати займання на площі 60 квадратних метрів.
За даними Telegram-каналу Mash, займання охопило покрівлю цеху, в якому виготовляють підшипники.
Заволзький моторний завод: що відомо про виробництво
Заволзький моторний завод — російське підприємство з виробництва автомобільних бензинових та дизельних двигунів у місті Заволжя Нижньогородської області. На виробництві виготовляють різні види двигунів для автомобілів, це масштабне російське підприємство, звідки продукція постачається у різні куточки країни.
За даними з відкритих джерел, лише за перше півріччя 2021 року чистий прибуток заводу склав понад 97 мільйонів рублів.
Нагадаємо, уночі 3 червня росЗМІ повідомили про масовий блекаут, що трапився на окупованих територіях.
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