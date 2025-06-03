На окупованих територіях трапився масовий блекаут: росіяни повідомили про атаку (фото)

По всій тимчасово окупованій території Запорізької області та частині Херсонської області трапився блекаут: окупаційна влада повідомляє про удар по електропідстанції у Мелітополі, там здійнялася пожежа. Також пошкодження зазнала електропідстанція у Генічеському районі Херсонської області: понад 100 тисяч людей залишилися без світла.

Related video

Фокус зібрав інформацію щодо блекауту в ніч на 3 червня на окупованих Росією територіях.

Блекаут на окупованій частині Запорізької області

Близько 23:00 години 2 червня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи, повідомили місцеві пабліки. При цьому мешканців міста запевнили, що воно перебуває "під надійним захистом", а звуки, які вони чують, свідчать про роботу протиповітряної оборони.

Скріншот | повідомлення про вибухи у Мелітополі

Через кілька хвилин у пабліку повідомили, що у частині Мелітополя зникло світло.

Так званий губернатор тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Баліцький зазначив, що через нібито атаку ЗСУ пошкоджено високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області.

"Відсутнє електропостачання по всій території регіону", — повідомив російський чиновник.

Скріншот | повідомлення губернатора про блекаут

Також у мережі поширили кадри наслідків атаки по окупованій частині Запорізької області.

Інших деталей блекауту на окупованій території Запоріжжя наразі не повідомляють.

Блекаут на окупованій частині Херсонської області

Масове відключення світла трапилося також на тимчасово окупованій території Херсонської області. За даними росЗМІ, так званий губернатор Володимир Сальдо повідомив про аварійне відключення світла на тлі атаки БпЛА.

"Понад 104 тисячі осіб у 150 населених пунктах Херсонської області залишилися без світла у зв'язку з аварійним відключенням електропостачання", — зазначив окупаційний посадовець.

Російський Telegram-канал Mash близько 00:30 години уточнив, що у Херсонській області відбулося пошкодження електричної підстанції у Генічеському районі.

Нагадаємо, 3 червня росЗМІ показали контейнери, звідки СБУ запускала дрони по авіабазах РФ.

2 червня OSINT-дослідник Hurin показав супутниковий знімок з аеродрому "Іваново", який атакували дрони в ході операції "Павутина".