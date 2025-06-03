"Фура рванула прямо в цеху": в Нижегородской области РФ на моторном заводе прогремел взрыв (видео)

В Нижегородской области России на Заволжском моторном заводе прогремел взрыв и начался масштабный пожар: по свидетельствам россиян, взорвалась фура с цистерной, стоявшая в цехе с химическими веществами.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал SHOT.

По данным паблика, взрыв на заводе прогремел около 23:00 часов по киевскому времени.

"Взрыв и сильный пожар произошли на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Один человек пострадал, у него сильные ожоги", — сообщает медиа.

По предварительной информации канала, на территории завода рванул грузовик с цистерной, которая находилась в цехе с химическими веществами. Пламя быстро перекинулось на производственный цех.

В сети также обнародовали кадры, демонстрирующие последствия взрыва фуры.

Около 01:00 часов в канале сообщили, что очевидцы с места событий рассказали о том, что грузовик взорвался "прямо в цеху". Пожар, вызванный взрывом, охватил кровлю.

Спасатели, по данным паблика, уже смогли ликвидировать возгорание на площади 60 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание охватило кровлю цеха, в котором изготавливают подшипники.

Заволжский моторный завод: что известно о производстве

Открытые источники | Заволжский моторный завод

Заволжский моторный завод — российское предприятие по производству автомобильных бензиновых и дизельных двигателей в городе Заволжье Нижегородской области. На производстве изготавливают различные виды двигателей для автомобилей, это масштабное российское предприятие, откуда продукция поставляется в разные уголки страны.

По данным из открытых источников, только за первое полугодие 2021 года чистая прибыль завода составила более 97 миллионов рублей.

Напомним, ночью 3 июня росСМИ сообщили о массовом блэкауте, случившемся на оккупированных территориях.

Также росСМИ показали, как выглядят контейнеры, откуда СБУ запускала дроны по военным аэродромам России.