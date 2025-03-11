Российские Су-34 вооружились более опасными бомбами: что известно о модуле УМПК-ПД

Российские бомбардировщики получили авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции повышенной дальности. Модернизация модулей была проведена в связи с усилением передовой украинскими системами ПВО.

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ВКС России продолжают оснащение модернизированными управляемыми авиабомбами, адаптированными с учетом опыта боевого применения. В сети появились изображения бомбардировщиков Су-34, оснащенных продвинутыми версиями универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) для ФАБ-500М62, позволяющими значительно увеличить дальность полета боеприпаса.

Российский бомбардировщик Су-34, оснащенный бомбами с УМПК-ПД Фото: Соцсети

По информации профильных ресурсов, новая версия УМПК, обозначаемая в ряде источников как "ПД" (повышенная дальность), обеспечивает значительно большую дальность полета по сравнению с предыдущими модификациями. Ранее стандартная версия позволяла ФАБ-500М62 преодолевать расстояние до 50–70 км, однако точные параметры модернизированной авиабомбы официально не раскрываются.

В качестве носителя пока традиционно выкупают фронтовые бомбардировщики Су-34, но в будущем не исключено, что авиационные бомбы с УМПК-ПД будут адаптированы и для других самолетов РФ.

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Также сообщается, что разработка этой модификации велась последние несколько месяцев. Основная причина модернизации с целью повысить дальность авиабомб обусловлена усилением передовой украинскими системами ПВО, которые значительно затрудняют работу фронтовой авиации противника на малых и средних дистанциях.

Отметим, что увеличение дальности поражения еще не гарантирует повышение эффективности применения авиационных бомб. Одной из ключевых характеристик современного вооружения является точность боеприпаса, и как раз с этим у россиян возникли сложности.

Напомним, с 2025 года российская авиация сталкивается с серьезными проблемами в использовании управляемых авиационных бомб (КАБ) с модулем планирования и коррекции. Эти боеприпасы, ранее считавшиеся одним из важнейших инструментов воздушной войны, внезапно утратили свое преимущество из-за снижения точности попадания. Так по мнению западных наблюдателей, снижение эффективности таких авиабомб связано с развитием сети украинской РЭБ — эти средства подавляют системы наведения боеприпасов практически в режиме реального времени.