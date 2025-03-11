Російські Су-34 озброїлися небезпечнішими бомбами: що відомо про модуль УМПК-ПД

Російські бомбардувальники отримали авіаційні бомби з універсальним модулем планування і корекції підвищеної дальності. Модернізація модулів була проведена у зв'язку з посиленням передової українськими системами ППО.

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ПКС Росії продовжують оснащення модернізованими керованими авіабомбами, адаптованими з урахуванням досвіду бойового застосування. У мережі з'явилися зображення бомбардувальників Су-34, оснащених просунутими версіями універсального модуля планування і корекції (УМПК) для ФАБ-500М62, що дають змогу значно збільшити дальність польоту боєприпасу.

Російський бомбардувальник Су-34, оснащений бомбами з УМПК-ПД Фото: Соцмережi

За інформацією профільних ресурсів, нова версія УМПК, що позначається в низці джерел як "ПД" (підвищена дальність), забезпечує значно більшу дальність польоту порівняно з попередніми модифікаціями. Раніше стандартна версія дозволяла ФАБ-500М62 долати відстань до 50-70 км, проте точні параметри модернізованої авіабомби офіційно не розкриваються.

Як носій поки що традиційно викуповують фронтові бомбардувальники Су-34, але в майбутньому не виключено, що авіаційні бомби з УМПК-ПД будуть адаптовані й для інших літаків РФ.

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Також повідомляється, що розробка цієї модифікації велася останні кілька місяців. Основна причина модернізації з метою підвищити дальність авіабомб зумовлена посиленням передової українськими системами ППО, які значно ускладнюють роботу фронтової авіації противника на малих і середніх дистанціях.

Зазначимо, що збільшення дальності ураження ще не гарантує підвищення ефективності застосування авіаційних бомб. Однією з ключових характеристик сучасного озброєння є точність боєприпасу, і саме з цим у росіян виникли складнощі.

Нагадаємо, з 2025 року російська авіація стикається з серйозними проблемами у використанні керованих авіаційних бомб (КАБ) з модулем планування і корекції. Ці боєприпаси, які раніше вважалися одним із найважливіших інструментів повітряної війни, раптово втратили свою перевагу через зниження точності попадання. Так, на думку західних спостерігачів, зниження ефективності таких авіабомб пов'язане з розвитком мережі української РЕБ — ці засоби пригнічують системи наведення боєприпасів практично в режимі реального часу.