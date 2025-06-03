КАБи на 95 км дістають до тилу: які додаткові можливості отримали ЗС РФ і як з ними боротись

Росія почала застосовувати фугасні авіабомби з уніфікованим модулем планування та корекції підвищеної дальності (УМПК-ПД). Бомби запускаються з модифікованого винищувача Су-34 і важко піддаються збиттю засобами радіоелектронної боротьби. УМПК-ПД містять плату, яка захищає КАБи від перешкод та дає можливість летіти на відстань до 95 км, написали на спеціалізованому порталі.

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Про особливості КАБ ЗС РФ розповіли на Defense Express.

На порталі повідомили про нові особливості російських фугасних авіабомб (ФАБів), які перетворили на КАБИ з УМПК-ПД. У статті вказано, що над підвищенням дальності противник працював з 2023 року, а вихваляння росіян почались з вересня 2024. Раніше ЗС РФ застосовували бомби на 60-80 км, а тепер дійшли до 95 км і дальність може зростати, зауважили на DE. Щоб запускати новий вид бомби, довелось вдосконалити крила Су-34, які стали ширшими та міцнішими. Завдяки цим змінам літак зміг нести по чотири покращені авіабомби. На фото з мережі з'явились винищувачі з чотирма 500-кілограмовими КАБами підвищеної дальності. Нові пристрої мають міцніші кріплення та кращу систему керування, написали експерти.

КАБ ЗС РФ - яки виглядає Су-34 з чотирма керованими авібоабами підвищеної дальності Фото: Defense Express

КАБ ЗС РФ — деталі

Defense Express описав нові можливості КАБів з УМПК-ПД:

Су-34 можуть працювати з попередніх пускових позицій і таким чином діставати ще далі від лінії фронту — далі на 15-35 км;

російські винищувачі можуть робити пуски з нових пускових позицій, відсунувшись на 15-35 км вглиб підконтрольних РФ територій. Таким чином літаки будуть у більшій безпеці, ніж раніше;

на бомби встановили прилади супутникової навігації "Комета-М", які містять від 8 до 12 патч-антен (краще тримають сигнал, стійкіші до перешкод).

КАБ ЗС РФ - як виглядає "Комета-М" з патч-антенами Фото: Defense Express

У статті також пояснили, що зростання дальності дає шанс українським засобам РЕБ збити авіабомбу з курсу. Вказано, що чим далі вона летить, тим більше підпадає під дію ППО. З іншого боку, зауважується, що влучність має для росіян не надто велике значення, оскільки їх цікавлять "не точкові військові об'єкти, а міста та селища".

"УМПК-ПД буде відносно дешевим засобом терору цивільного населення", — підсумували на Defense Express.

КАБ ЗС РФ - до якої точки під Харковом дістають оновлені російські бомби Фото: DeepState

Зазначимо, зранку 3 червня Харківська обласна прокуратура повідомила про удар КАБів ЗС РФ з дальністю 95 км. Відомство заявило, що росіяни випробовують оновлений модуль УМПК-ПД. Таким чином під атакою ворога опиняються житлові квартали на півдні обласного центра та прилеглі населені пункти.

Тим часом у березні 2025 року Фокус писав про літак Су-34, який ніс чотири ФАБ-500М62: фото російського літака з'явилось у соцмережі. Вказувалось, що раніше керовані авіабомби діставали на 50 км, але на момент зйомки було не ясно, яка дальність оновленого боєзаряду.

Нагадуємо, німецьке видання Bild розповіло про методи, якими Сили оборони України збивають КАБи ЗС РФ.