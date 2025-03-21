"Перехитрили" КАБи: ЗСУ збивають авіабомби військ РФ новими глушниками (фото)

Раптово авіабомби перестали влучати в цілі і стали вибухати на території Росії. Уся справа в глушнику Night Watch Lima, який підміняє супутникові сигнали управління, кажуть експерти з безпеки.

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Українські військові навчилися протидіяти російським керованим авіабомбам завдяки новому глушнику Night Watch Lima. Про це розповів український експерт з безпеки німецькому таблоїду Bild.

В останні кілька тижнів ситуація з постійною загрозою авіабомб почала змінюватися — раптово вони перестали влучати в цілі і падають в інших місцях, включно з територією Росії.

Джерело видання зазначає, що війська РФ використовують у плануючих бомбах систему "Комета-М", яка об'єднує кілька антен для кращого захисту від можливих перешкод. Виходить, що в системі паралельно використовують кілька супутникових систем, а розташування антен забезпечує прийом переважно вгору на супутник.

Система "Комета-М" вважається стійкою до перешкод

Глушник пригнічує або підміняє супутникові сигнали, через це авіабомби втрачають орієнтацію в просторі. До більшості стандартних перешкод система "Комета-М" стійка.

Night Watch Lima може передавати хибний сигнал позиціювання, це означає, що бомба "не знає", де вона насправді перебуває. Українські фахівці використовують програмну помилку в приймачі "Комета-М", щоб збити бомби з цілей, пояснює експерт.

Придушення російських КАБ дасть ЗСУ перевагу на фронті

"Це має мало спільного з шифруванням GPS. ЗСУ ведуть радіоелектронну боротьбу на досить високому рівні. Поки що росіяни абсолютно безсилі проти цієї технології", — прокоментував фахівець.

Німецький військовий аналітик Томас Тайнер вважає, що електронне придушення російських авіабомб, які планують, дає українцям перевагу на фронті.

"Використовуючи радіоелектронну боротьбу, українці тимчасово зупинили російський наступ. Тепер ЗСУ можуть контратакувати, оскільки у росіян більше немає захисту у вигляді авіабомб, що планують. Це не слід недооцінювати", — сказав Тайнер.

Однак експерти вважають, що росіяни незабаром знайдуть способи обійти перешкоди. Можна використовувати більше спрямованих вгору антен, виправляючи програмні помилки в приймачі, а також застосовувати альтернативні методи навігації, зазначає він.

За словами Тайнера, не менш важливою проблемою є оптоволоконні безпілотники, які нині використовує армія РФ. Їх неможливо зупинити засобами РЕБ.

Нагадаємо, увечері 20 березня ЗС РФ атакували Запорізький район: керовані авіабомби влучили по цивільних об'єктах, п'ятеро людей дістали поранення.

Крім цього, в ніч на 20 березня російська авіація завдала масованих ударів по Куп'янську. На центральну частину міста скинули понад 30 КАБ.