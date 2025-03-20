Понад 30 КАБів: російська авіація всю ніч бомбила Куп'янськ (карти)

За інформацією влади, внаслідок авіаудару загинула одна людина і троє місцевих жителів дістали поранення. Також серйозно було пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру.

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У ніч на 20 березня російська авіація завдала серію ударів по Куп'янську, що призвело до погіршення безпекової ситуації в місті. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, противник продовжує атакувати цивільні та інфраструктурні об'єкти, піддаючи місто терору. Унаслідок масованої атаки понад 30 керованих авіаційних бомб (КАБ) вразили центральну частину Куп'янська.

Під час авіаудару поранення дістали троє місцевих жителів, одна людина загинула. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілів, проте ситуація в Куп'янську залишається напруженою.

Керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін також прокоментував удари ЗС РФ по населеному пункту. За його словами, противник застосував 31 КАБа, що призвело до серйозних пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури. Також він підтвердив інформацію про постраждалих.

"Надскладні пошкодження критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. На жаль, одна людина загинула, троє цивільних жителів дістали поранення", — заявив чиновник.

За повідомленнями Головного управління ДСНС у Харківській області, протягом доби з 19 по 20 березня росіяни обстріляли приватний сектор у Куп'янську, внаслідок чого виникло п'ять пожеж

Ситуація на Куп'янському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські війська шість разів атакували позиції Сил оборони. Українські захисники відбили штурми ворога в районі населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, за останній тиждень ситуація на лінії бойового зіткнення на Куп'янському напрямку істотно не змінилася. Противник проявляє активність на північному фланзі в районі Західного і Дворічного, а також на південному фланзі в Сеньковому вздовж річки Оскіл.

Північний фланг Куп'янського напрямку. 19 березня Фото: deepstatemap.live Південний фланг Куп'янського напрямку. 19 березня Фото: deepstatemap.live

Раніше повідомлялося, що російські війська втратили деякі позиції в районі села Фиголівка Дворічанської громади Харківської області. Водночас противник намагається невеликими штурмовими групами зайти в район Кіндрашівки та заявляють про підготовку оточення ЗСУ в Кам'янці.