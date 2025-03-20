Более 30 КАБов: российская авиация всю ночь бомбила Купянск (карты)

По информации властей, в результате авиаудара погиб один человек и трое местных жителей получили ранения. Также серьезно была повреждена критическая и гражданская инфраструктура.

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В ночь на 20 марта российская авиация нанесла серию ударов по Купянску, что привело к ухудшению ситуации с безопасностью в городе. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, противник продолжает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты, подвергая город террору. В результате массированной атаки более 30 управляемых авиационных бомб (КАБ) поразили центральную часть Купянска.

В ходе авиаудара ранения получили трое местных жителей, один человек погиб. Профильные службы продолжают устранять последствия обстрелов, однако ситуация в Купянске остается напряженной.

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин также прокомментировал удары ВС РФ по населенному пункту. По его словам, противник применил 31 КАБа, что привело к серьезным повреждениям критической и гражданской инфраструктуры. Также он подтвердил информацию о пострадавших.

"Сверхсложные повреждения критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб, три гражданских жителя получили ранения", — заявил чиновник.

По сообщениям Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток с 19 по 20 марта россияне обстреляли частный сектор в Купянске, в результате чего возникло пять пожаров

Ситуация на Купянском направлении

По информации Генштаба ВСУ, за минувший сутки российские войска шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Украинские защитники отбили штурмы неприятеля в районе населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

Фото: Генштаб ВСУ

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, за последнюю неделю ситуация на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении существенно не изменилась. Противник проявляет активность на северном фланге в районе Западного и Двуречного, а также на южном фланге в Сеньковом вдоль реки Оскол.

Северный фланг Купянского направления. 19 марта Фото: deepstatemap.live Южный фланг Купянского направления. 19 марта Фото: deepstatemap.live

Ранее сообщалось, что российские войска потеряли некоторые позиции в районе села Фиголевка Двуречанской громады Харьковской области. В то же время противник пытается небольшими штурмовыми группами зайти в район Кондрашовки и заявляют о подготовке окружения ВСУ в Каменке.