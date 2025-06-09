На аеродромі "Саваслейка" уражені літаки РФ: у Генштабі розкрили деталі

Вночі на 9 червня у Росії було гучно, серед уражених цілей — ворожа авіація. Літаки були розміщені на летовищі, звідки регулярно злітають носії "Кинджалів" для обстрілів України.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удар завдали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони. Ціллю став аеродром "Саваслейка", розташований у Нижньогородській області РФ.

"Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал"", — підкреслило командування.

Попередньо, внаслідок атаки були уражені дві одиниці ворожої авіації. Ймовірно, під ударом опинились літаки МіГ-31 та Су-30/34. У Генштабі додали, що уточнюють результати бойової роботи, та пообіцяли, що "далі буде".

У Міноборони РФ лише проінформували, що впродовж ночі російські сили ППО нібито перехопили й знищили над Нижньогородською областю 13 безпілотників.

Нагадаємо, також вночі на 9 червня безпілотники атакували завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Місцеві повідомляли про "два потужні звуки, схожі на вибух" і подальшу пожежу.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по об’єкту російського ВПК, повідомивши про влучання щонайменше двох БПЛА й "масштабну пожежу". Голова Чуваської Республіки Олег Ніколаєв заявив про припинення роботи на підприємстві. Стало відомо, як саме цей завод допомагав окупантам.