Дрони розбомбили завод у Чебоксарах, який виробляє електрообладнання для ЗС РФ (відео)

У ніч на 9 червня ударні безпілотники уразили завод "ВНИИР-Прогресс", який спеціалізується на розробці та виробництві електрообладнання

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Відео, на якому зафіксовано момент прильоту по заводу, оприлюднене у телеграм-каналі "Exilenova+".

Водночас місцеві пабліки Чебоксар пишуть, що близько 3 ночі у місті пролунали "два потужні звуки, схожі на вибух".

"Клуби чорного диму встали над містом. До цього передував гучний звук мотора", — йдеться у повідомленні.

Очільник Чувашії Олег Ніколаєв не коментував атаки дронів на завод у Чебоксарах.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала інформації про удар по російському підприємству.

Нагадаємо, у ніч на 8 червня дрони атакували хімкомбінат "Азот" в Тульській області.

7 червня Сили оборони вщент рознесли локомотив з технікою РФ.