13 танків і понад 100 одиниць іншої техніки: Сили оборони вщент рознесли локомотив з технікою РФ

Сили оборони України знищили колону ворожої техніки, яку окупанти перевозили залізницею.

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Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

"Сили оборони Півдня України уразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки", — йдеться в повідомленні.

Інших подробиць про знищення ворожої колони поки не повідомили.

Зазначається, що за минулу добу ворожі втрати склали:

114 окупантів;

1 залізничний локомотив;

13 танків;

7 артилерійських систем;

103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

10 цистерн;

10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);

1 ЗРК "Бук М3";

10 мотоциклів;

1 засіб РЕБ;

9 антен БпЛА;

5 антен зв’язку;

5 генераторів;

4 місця зберігання БП;

2 місця зберігання ПММ;

1 місце зберігання МТЗ.

Зруйновано:

52 укриття;

4 спостережних пункти.

Нагадаємо, що 7 червня повідомлялося, що пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по будівлі, де розташувалися російські оператори FPV-дронів, які атакували Херсонську область.

Також повідомлялося, що російські окупанти вигадали новий спосіб боротьби з українськими дронами на оптоволокні. Вони бігають за ними з ножицями, щоб перерізати кабель.