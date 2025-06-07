Засікли, як пускають БПЛА: авіація ЗСУ "розібрала на атоми" пілотів FPV-дронів РФ

Пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по будівлі, де розташувалися російські оператори FPV-дронів, які атакували Херсонську область.

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Про це повідомили в телеграм-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.

"Авіація продовжує працювати на всіх напрямках, МіГ-29 влучним скидом розбирає на атоми ворожих операторів БПЛА на Півдні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілоти БПЛА з цього підрозділу постійно "кошмарили" жителів Херсонської області. Українські захисники з дрону зафіксували, як з будівлі виходив окупант і запускав дрони.

"Після виявлення нашими засобами розвідки хтось намагався дуже швидко змотатись і втекти, проте якщо над вами вже висить наш дрон — вам кінець", — повідомили в телеграм-каналі "Соняшник".

Для удару використали винищувач МіГ-29, оснащений парою високоточних французьких авіабомб AASM Hammer.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що пілоти ЗСУ збили російський винищувач Су-35 на Курщині. Літак був збитий українським F-16 і впав поблизу селища Юрасове. Російському пілоту вдалося катапультуватися й вижити.

Також в ніч проти 6 червня ЗС РФ вдарили по Києву, Тернополю та Луцьку. Внаслідок удару по столиці загинули троє людей: горіла багатоповерхівка у Солом'янському районі. В Луцьку російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, у Тернополі — у підприємство.