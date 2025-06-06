Нічний обстріл: кількість постраждалих зросла, пошуки продовжуються — останні подробиці

Після нічного обстрілу, що стався 6 червня, в Україні оновили дані щодо загиблих і поранених. Зокрема у Луцьку двоє людей вважаються зниклими безвісти, а у Чернігові тривають рятувальні роботи — під завалами ще можуть залишатися постраждалі.

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Фокус зібрав усю інформацію, що наразі відома про постраждалих від ворожого обстрілу України.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ракетно-дронової атаки на столицю України загинуло троє людей — раніше повідомлялося про чотирьох жертв.

"За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі. Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 — отримують допомогу амбулаторно", — написав міський голова у Telegram.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, кількість поранених зросла до 27 осіб, серед яких — одна дитина.

"Серед постраждалих і звичайні кияни, і рятувальники, і працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури", — повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки обстрілу одного з районів Києва 6 червня Фото: ДСНС

У Волинській ОВА повідомили, що після нічної масованої атаки Росії на Луцьк двоє мешканців одного з найбільш пошкоджених багатоквартирних будинків станом на ранок 6 червня вважаються зниклими безвісти. Станом на 12:00 відомо про 16 травмованих. В кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, адміністративна будівля, автомобілі та комерційні об’єкти.

"Розбір завалів триває, ведуться аварійно-рятувальні роботи. Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Сподіваюсь, жертв не буде", — написав голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Facebook.

Наслідки обстрілу Луцька 6 червня Фото: ДСНС

Водночас очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок атаки ЗС РФ постраждало четверо людей, серед яких — один госпіталізований. Під завалами ще можуть залишатися люди, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня Фото: Чернігівська ОВА

У Тернополі внаслідок ворожих атак стався вибух на автозаправній станції, через що частина міста залишилася без електропостачання. Згідно з даними ДСНС, попередньо постраждали 10 людей, серед них п’ятеро рятувальників. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки обстрілу Тернополя 6 червня Фото: ДСНС

Обстріл України 6 червня

Фокус розповідав, що у ніч на 6 червня росіяни завдали масованого удару по території України, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники типу "Шахед". Вибухи були зафіксовані у більшості великих міст, зокрема в Києві, де уламки безпілотників пошкодили освітній заклад і колії метрополітену.

У столиці зафіксували пожежі та пошкодження у кількох районах: Солом’янському, Дарницькому, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському та Дніпровському. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та автозаправні станції.

Окрім Києва, атаки також торкнулися Чернігова, де "шахед" вибухнув біля багатоповерхівки, Тернополя — де стався вибух на АЗС і частина міста залишилася без світла, а Луцьк атакували 15 безпілотників і шість крилатих ракет.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив 4 червня що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої очільник Кремля нібито пообіцяв дати відповідь на операцію "Павутина".

Наступного дня, 5 червня, Трамп заявив, що атаки українських дронів по аеродромах РФ спровокують відповідь Росії, яка може бути масштабною і небезпечною.