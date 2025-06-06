Ночной обстрел: количество пострадавших возросло, поиски продолжаются — последние подробности

После ночного обстрела, произошедшего 6 июня, в Украине обновили данные о погибших и раненых. В частности в Луцке два человека считаются пропавшими без вести, а в Чернигове продолжаются спасательные работы — под завалами еще могут оставаться пострадавшие.

Related video

Фокус собрал всю информацию, которая пока известна о пострадавших от вражеского обстрела Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате ракетно-дроновой атаки на столицу Украины погибли три человека — ранее сообщалось о четырех жертвах.

"По уточненным данным, в результате вражеской атаки прошлой ночью, погибли три человека. Все — в Соломенском районе. Сейчас в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 — получают помощь амбулаторно", — написал городской голова в Telegram.

По информации Киевской городской военной администрации, количество раненых возросло до 27 человек, среди которых — один ребенок.

"Среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры", — сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия обстрела одного из районов Киева 6 июня Фото: ГСЧС

В Волынской ОГА сообщили, что после ночной массированной атаки России на Луцк двое жителей одного из наиболее поврежденных многоквартирных домов по состоянию на утро 6 июня считаются пропавшими без вести. По состоянию на 12:00 известно о 16 травмированных. В нескольких районах города повреждены жилые дома, учебные заведения, административное здание, автомобили и коммерческие объекты.

"Разбор завалов продолжается, ведутся аварийно-спасательные работы. По состоянию на сейчас пострадали по меньшей мере 16 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Надеюсь, жертв не будет", — написал председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий в Facebook.

Последствия обстрела Луцка 6 июня Фото: ГСЧС

В то же время глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате атаки ВС РФ пострадали четыре человека, среди которых — один госпитализирован. Под завалами еще могут оставаться люди, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Последствия обстрела Чернигова 6 июня Фото: Черниговская ОВА

В Тернополе в результате вражеских атак произошел взрыв на автозаправочной станции, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Согласно данным ГСЧС, предварительно пострадали 10 человек, среди них пятеро спасателей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия обстрела Тернополя 6 июня Фото: ГСЧС

Обстрел Украины 6 июня

Фокус рассказывал, что в ночь на 6 июня россияне нанесли массированный удар по территории Украины, применив крылатые ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Взрывы были зафиксированы в большинстве крупных городов, в частности в Киеве, где обломки беспилотников повредили образовательное учреждение и пути метрополитена.

В столице зафиксировали пожары и повреждения в нескольких районах: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском. Значительным разрушениям подверглись жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автозаправочные станции.

Кроме Киева, атаки также коснулись Чернигова, где "шахед" взорвался возле многоэтажки, Тернополя — где произошел взрыв на АЗС и часть города осталась без света, а Луцк атаковали 15 беспилотников и шесть крылатых ракет.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил 4 июня что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого глава Кремля якобы пообещал дать ответ на операцию "Паутина".

На следующий день, 5 июня, Трамп заявил, что атаки украинских дронов по аэродромам РФ спровоцируют ответ России, который может быть масштабным и опасным.