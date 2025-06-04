Путін готує відповідь на атаки аеродромів: у США закликають своїх громадян в Києві бути обережними

Президент США Дональд Трамп повідомив у середу, 4 червня, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала понад годину — 1 годину 15 хвилин. Під час спілкування лідери обговорили нещодавню українську операцію проти російської авіації, після чого Путін нібито пообіцяв дати відповідь на атаку, відому як "Павутина".

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Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента США, під час розмови з Путіним глави держав обговорювали атаку України на російські літаки на аеродромі та інші недавні дії обох сторін. Попри те, що бесіда була конструктивною, Трамп наголосив, що вона не призведе до негайного миру. Він зазначив, що Путін чітко заявив про свій намір відповісти на удар по аеродромах.

"Путін висловився дуже чітко — він має намір відповісти на атаку по аеродромах", — написав американський президент.

Фото: Скриншот

Попередження від посольства США в Україні

Водночас посольство США в Києві 4 червня звернулося до своїх громадян із закликом проявляти підвищену обережність через регулярні повітряні атаки Росії. У диппредставництві наголосили на необхідності негайно шукати укриття при оголошенні повітряної тривоги.

"Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня головний редактор Defense Express Олег Катков спростував припущення про те, що Росія може посилити атаки на Україну у відповідь на операцію "Павутина", яка завдала удару по її стратегічній авіації. За його словами, такі твердження є маніпулятивними, адже ще до українських ударів російські окупанти безжально обстрілювали територію України без будь-яких наслідків для себе.

Також повідомлялося, що масована атака дронів по аеродромах вглибині Росії не лише викликала інтерес до деталей "Павутини", але й спричинила обговорення можливих наслідків. Однак іноземні експерти вважають, що помсти президента РФ Володимира Путіна боятись не слід — йому немає чим відповісти.